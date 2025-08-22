Глушенков отказался переходить в «Црвену Звезду» и хочет вернуться в «Локо»

«Зенит» предложил нападающему Максиму Глушенкову отправиться в аренду в «Црвену Звезду».
По данным источника, футболист отказался от этого предложения, потому что он считает, что сербский клуб не сможет пройти квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов. В 1-м матче «Црвена Звезда» дома проиграла «Пафосу» со счётом 1:2. Если же сербы смогут квалифицироваться в групповую стадию ЛЧ, Глушенков может поменять своё мнение.
Сам футболист склоняется к возвращению в «Локомотив», однако «Зенит» не хочет отпускать игрока к конкурентам.
Но Зенит в Локо его не отпустит. Конкурента усиливать. Самый вариант - Сочи. Весь сезон будет южанам помогать из ...опы выбираться. Флаг в руки и барабан на шею Максимке).
P.S. А фанатов Локо он конечно зря задел при переходе. Хоть бы на полшага вперёд смотрел, дурень.
Не так много в нашем футбольном колхозе ребят, которые чего-то могут. То что Глушка му*оковатый было понятно, когда он выложил ролик, где он и дура с накачанными губами в машине кривлялись, насмехаясь над болелами. Судьба же быстро нагнула буквой Г наглого мальчика: сначала травма, потом немилость коуча Зенита...
Поэтому, по моему глубочайшему убеждению, думаю теперь Максим на лавке у Сержика сделал вывод, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. У Глушенкова получилось прям по народной мудрости: " Не доходит через голову, дойдёт через *опу ( лавку) " ))
P.S. Что до Семака... По риторике тутошних из Питера, смотрю и им теперь понятно, что результат команды Сержу нахрен не нужен.
забыл с чьей руки кушает. Теперь либо на лавке, либо в аренде, либо продажа во второсортный чемпионат, либо ожидание окончания контракта в 29 лет.
Гордыня побеждает разум.
Высоко себя видит, ставит и говорит!
Топ- футболист не желает играть Црвене Звезде, а ведь этот клуб брал Кубок Чемпионов когда-то!
А ты, Глушенков, сам являешься футболистом уровня этого клуба?
Если, если...
Средний по меркам РПЛ игрок условия ставит!? Ну, будешь на лавке как приклеенный сидеть...
P.S.
Глушенков, Писарский,Зеньковский и т.д.- вас таких много было, кто ,,медные трубы не прошли"...
Попросится обратно?
Странно-неприятная вся эта история...неужели нельзя было заранее понять что не существует гарантии места в составе где есть аналоги за 25-35 млн евро.....
Или ему её обещали...эту гарантию??
Понятно что с Семаком недопонимание...но...27-й год уже...так можно всю карьеру клуб искать......
