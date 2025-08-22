Глушенков отказался переходить в «Црвену Звезду» и хочет вернуться в «Локо»

1755882684

вчера, 20:11

«Зенит» предложил нападающему отправиться в аренду в «Црвену Звезду».

По данным источника, футболист отказался от этого предложения, потому что он считает, что сербский клуб не сможет пройти квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов. В 1-м матче «Црвена Звезда» дома проиграла «Пафосу» со счётом 1:2. Если же сербы смогут квалифицироваться в групповую стадию ЛЧ , Глушенков может поменять своё мнение.

Сам футболист склоняется к возвращению в «Локомотив», однако «Зенит» не хочет отпускать игрока к конкурентам.