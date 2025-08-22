 
Soccer.ru
Глушенков отказался переходить в «Црвену Звезду» и хочет вернуться в «Локо»

вчера, 20:11

«Зенит» предложил нападающему Максиму Глушенкову отправиться в аренду в «Црвену Звезду».

По данным источника, футболист отказался от этого предложения, потому что он считает, что сербский клуб не сможет пройти квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов. В 1-м матче «Црвена Звезда» дома проиграла «Пафосу» со счётом 1:2. Если же сербы смогут квалифицироваться в групповую стадию ЛЧ, Глушенков может поменять своё мнение.

Сам футболист склоняется к возвращению в «Локомотив», однако «Зенит» не хочет отпускать игрока к конкурентам.

Termez Zidan
Termez Zidan ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 11:43
И Батраков такой,уже сверху смотрит вниз на всех
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:28, ред.
Ситуация с Глушкой прекрасно характеризует пословица: "Бог не Яшка - видит кому тяжко." И бумеранг не то что бы быстро, а в сравнении с вечностью, мгновенно прилетел пацанчику в темя. Говорят, что на чужих ошибках учатся... этот чувак решил на своих.
Но Зенит в Локо его не отпустит. Конкурента усиливать. Самый вариант - Сочи. Весь сезон будет южанам помогать из ...опы выбираться. Флаг в руки и барабан на шею Максимке).
P.S. А фанатов Локо он конечно зря задел при переходе. Хоть бы на полшага вперёд смотрел, дурень.
Kosmos58
Kosmos58 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:23
20 ???
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 09:24, ред.
Понять, простить, принять..., как поёт Малежик.

Не так много в нашем футбольном колхозе ребят, которые чего-то могут. То что Глушка му*оковатый было понятно, когда он выложил ролик, где он и дура с накачанными губами в машине кривлялись, насмехаясь над болелами. Судьба же быстро нагнула буквой Г наглого мальчика: сначала травма, потом немилость коуча Зенита...

Поэтому, по моему глубочайшему убеждению, думаю теперь Максим на лавке у Сержика сделал вывод, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. У Глушенкова получилось прям по народной мудрости: " Не доходит через голову, дойдёт через *опу ( лавку) " ))

P.S. Что до Семака... По риторике тутошних из Питера, смотрю и им теперь понятно, что результат команды Сержу нахрен не нужен.
SpaM-10
SpaM-10 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:24
Если это аренда, то он може получать те же самые деньги. ЦЗ будет платить лишь часть его зарплаты, а остальное газпром.
cska1948
cska1948 ответ SpaM-10 (раскрыть)
сегодня в 09:22
В Зените Глушенков получает 20 миллионов рублей в месяц. А сколько он будет получать в Црвене Звезде? Одноим участием в ЛЧ сыт не будешь.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:42
Конечно интересно было бы глянуть, что бы они с Батраковым на пару наиграли, но! молодай человек плюнул в колодец. И хватает же наглости обратно в Локо хотеть! Ну-ну🤔
Gotlib
Gotlib ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 08:18
Как бы и Батрачок не пошёл по его стопам.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 06:56
По факту если останется и не будет в Зените, то спустил очередной "талант" спустил его в унитаз.
ABir
ABir
сегодня в 06:07
Не та страна, не тот чемпионат, не та команда, не та зарплата и придется пахать. Поэтому : в деревню, в глушь, в Саратов…
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 03:42
Его бы в Спартак, на правый фланг
Vilar
Vilar
вчера в 23:22
А как начинал в Зените: на матч вт, в сми и т.д., все в захлёб пели дифирамбы, сам ходил петухом, имел смелость высказывать своё мнение, правда гниловатое и ...
забыл с чьей руки кушает. Теперь либо на лавке, либо в аренде, либо продажа во второсортный чемпионат, либо ожидание окончания контракта в 29 лет.
Гордыня побеждает разум.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:43
Семак.... такой Семак
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:40
С таким самовлюблюнным характером ( нарцисса ) в любом клубе будет не уютно...человек еще ни чего не добился в футболе , а вознес себя выше неба...
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 21:56
Бл..., а с зенитушкой он будет в ЛЧ играть. Идиотина, бл...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:37
Макс, а почему бы не поиграть в топ клубе Сербии, стать чемпионом Сербии(Звезда сейчас вне конкуренции), поиграть в еврокубках, пость даже в ЛЕ!? Что тут плохого??? В Локо его не отпустят, если только не поменяют на условного Пиняева, а играть в Црвене куда лучше, чем греть лавку Зенита, ты же еще можешь показать себя миру, а вдруг кто то и обратит внимание
112910415
112910415
вчера в 21:24
Кончились любовь почему - то...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:16
Ответ до банальности прост и очевиден. В Зените всем рулит гопник Медведев, а Семак как покорный слуга. Он состав не определяет. Либо туп до предела, что не может выстроить отношения с игроком. А вернее всего и то и другое.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:12
А тех кто перечет тренерскому таланту - на лавку!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
У вас есть другое объяснение того что самый креативный и обостряющий игрок львиную долю матчей смотрит с лавки ???
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:08
Карпин и Станок для меня - два первых дурня РПЛ. Но если Семак решил избавиться от Глушки, значит Серж ещё тупее тех двух...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:06
Если я правильно понял "тренер" Семак ставит в основу не по уровню подготовки и игры, а по цене покупки? Если это так, то незавидная судьба ждет этого "тренера"
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 20:59
Глушенков
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 20:58
Сказали за меня, спасибо!
Высоко себя видит, ставит и говорит!
Топ- футболист не желает играть Црвене Звезде, а ведь этот клуб брал Кубок Чемпионов когда-то!
А ты, Глушенков, сам являешься футболистом уровня этого клуба?
Если, если...
Средний по меркам РПЛ игрок условия ставит!? Ну, будешь на лавке как приклеенный сидеть...
P.S.
Глушенков, Писарский,Зеньковский и т.д.- вас таких много было, кто ,,медные трубы не прошли"...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 20:45
С какими глазами Глущенко вернется в Локо?
lotsman
lotsman
вчера в 20:40
Опять Карп что то сочинил.)
shlomo
shlomo
вчера в 20:40
Почему-то не удивлен, абсолютно! Довыпендривался, "Безумный Макс"! ))
xajaks
xajaks
вчера в 20:38
Источник- инсайды от карпа, дпльше можно не читать....
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 20:35
Глушенков обидел сербов,что значит если квалифицируется в ЛЧ будет играть если нет,то не будет. Глушенков что Месси или Роналдо чтоб о себе так высоко отзываться и обижать других. Ты Глушенков сперва спастись с неба на землю,а потом говори нормально. Тоже мне футболист не доделанный.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:32, ред.
А если Зенит обгонит Локо во втором круге ???
Попросится обратно?

Странно-неприятная вся эта история...неужели нельзя было заранее понять что не существует гарантии места в составе где есть аналоги за 25-35 млн евро.....
Или ему её обещали...эту гарантию??

Понятно что с Семаком недопонимание...но...27-й год уже...так можно всю карьеру клуб искать......
Гость
