39-летний Нойер начинает 20-й сезон в Бундеслиге

вчера, 21:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Вратарь Мануэль Нойер выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч 1-го тура Бундеслиги против «Лейпцига».

Таким образом, 39-летний голкипер начнёт свой 20-й сезон в чемпионате Германии. Также по 20 сезонов в Бундеслиге провели Оливер Кан и Клаудио Писарро. Больше в своём активе имеет только Клаус Фихтель.

Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 06:52
Пост сдал, пост принял
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 23:18, ред.
Уволить Карпина, Гварда и Нойера!!!
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:56
Зачем это нужно Баварии? Номер стал привозить.
blitz
blitz
вчера в 21:31, ред.
У нас Акинфеев в 39 тоже ещё жжет.
По данным на 4 июня 2025 года, Игорь Акинфеев играет за ЦСКА с 1 января 2003 года, то есть 22 года.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:26
Он один из великих вратарей современности.
Гость
