39-летний Нойер начинает 20-й сезон в Бундеслиге

Вратарь Мануэль Нойер выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч 1-го тура Бундеслиги против «Лейпцига».
Таким образом, 39-летний голкипер начнёт свой 20-й сезон в чемпионате Германии. Также по 20 сезонов в Бундеслиге провели Оливер Кан и Клаудио Писарро. Больше в своём активе имеет только Клаус Фихтель.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
По данным на 4 июня 2025 года, Игорь Акинфеев играет за ЦСКА с 1 января 2003 года, то есть 22 года.
По данным на 4 июня 2025 года, Игорь Акинфеев играет за ЦСКА с 1 января 2003 года, то есть 22 года.