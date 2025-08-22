39-летний Нойер начинает 20-й сезон в Бундеслиге

1755887073

вчера, 21:24

Вратарь выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч 1-го тура Бундеслиги против «Лейпцига».

Таким образом, 39-летний голкипер начнёт свой 20-й сезон в чемпионате Германии. Также по 20 сезонов в Бундеслиге провели и . Больше в своём активе имеет только .