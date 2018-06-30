Асенсио: «Мы должны сыграть с Россией так, словно это финал»

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио поделился ожиданиями от игры с Россией в рамках 1/8 финала ЧМ-2018, а также отдал должное главному тренеру испанской команды Фернандо Йерро:

«Сборная России будет играть при поддержке своих трибун. Мы должны отнестись к этому матчу так, словно это финал. Либо мы побеждаем, либо возвращаемся домой.

Наш тренер Йерро – настоящий лидер. Как вы могли заметить, он всегда старается правильно настроить нас на игру».

Ранее бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс признался, что не стал бы выделять фаворита в предстоящем матче с Россией.