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Асенсио: «Мы должны сыграть с Россией так, словно это финал»

сегодня, 02:06
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио поделился ожиданиями от игры с Россией в рамках 1/8 финала ЧМ-2018, а также отдал должное главному тренеру испанской команды Фернандо Йерро:

«Сборная России будет играть при поддержке своих трибун. Мы должны отнестись к этому матчу так, словно это финал. Либо мы побеждаем, либо возвращаемся домой.

Наш тренер Йерро – настоящий лидер. Как вы могли заметить, он всегда старается правильно настроить нас на игру».

Ранее бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс признался, что не стал бы выделять фаворита в предстоящем матче с Россией.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 02:20
Дзюбу особенно нужно бояться, наш лучший игрок, бывший игрочишка.
Abradva
Abradva
сегодня в 02:11
Опять испанцы прибедняются, уже с таким легким сарказмом.
Abverin
Abverin
сегодня в 02:07
За первые 10 минут поймете, что черчес сделал из сборной России спартак и можно играть как Ливерпуль в ЛЧ.
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