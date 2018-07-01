По данным из СМИ, форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Наполи».



Сообщается, что Мино Райола (агент нападающего - прим.) пытается убедить руководство неаполитанского клуба взять Марио в команду. В настоящий момент итальянец находится в качестве свободного агента, контракт футболиста с «Ниццей» подошел к концу. Однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не совсем уверен в необходимости Балотелли. Зарплата Марио составляет около 5 млн евро в год.



Ранее отмечалось, что «Наполи» хочет приобрести права на нападающего «Реала» Карима Бензема.