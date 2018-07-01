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Балотелли может продолжить карьеру в «Наполи»

сегодня, 13:30

По данным из СМИ, форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Наполи».

Сообщается, что Мино Райола (агент нападающего - прим.) пытается убедить руководство неаполитанского клуба взять Марио в команду. В настоящий момент итальянец находится в качестве свободного агента, контракт футболиста с «Ниццей» подошел к концу. Однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не совсем уверен в необходимости Балотелли. Зарплата Марио составляет около 5 млн евро в год. 

Ранее отмечалось, что «Наполи» хочет приобрести права на нападающего «Реала» Карима Бензема

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