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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет первый тайм, 15’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Дзюба: «Столько г***а вытерпели... Давайте просто кайфанем»

сегодня, 20:45
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018:

«Мы счастливы. Вся страна гордится нами, и для нас это самое главное. Мы подарили праздник всем и себе. Мы верили в этот успех до последнего. Сегодня приходилось терпеть, терпеть и терпеть. В конце верили уже в Акинфеева.

Пенальти? Мне несколько человек сказали: „Иди, бей!“ Я посмотрел по сторонам, думаю, почему бы и нет. Но страшно было, если честно, весь мир смотрит, не дай бог промахнусь. Следят все. Столько лет футбольный бог отворачивался от нас, и сегодня... Знаете, великие моменты происходят при великих возможностях. Мы счастливы, что мы это сделали. Просто космос!

Испания все команды мира заставляет прижиматься к себе, мы это знали. Знали, что нужно накрывать мяч каждый раз, когда они будут его терять. Плюс стандарты. Мы верили, что самоотверженность, дисциплина и порядок могут побить класс.

Имеет ли значение результат пары Дания - Хорватия? Ничего не скажу. Давайте просто насладимся, порадуемся. Столько всего вытерпели, столько г***а, извините за выражение. Давайте просто кайфанем и порадуемся».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:13
Кайфуйте пока повод есть
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:10
Завтра выходной!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:58
Есть реальная возможность пробиться в полуфинал. Германия, Аргентина, Испания, Португалия..Скажи кто-нибудь, что эти команды вылетят, покрутил бы пальцем тому у виска).
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил sir_Alex
сегодня в 20:55
sir_Alex:
Сказал Артёмка и кайфанул)))
И тут его вызвали на допинг
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:53
Сказал Артёмка и кайфанул)))
cska.78
cska.78
сегодня в 20:51
Давайте вы после завершения турнира кайфанете, а не сейчас :)
А г....а вы заслуживали всеми своими результатами!
311
311
сегодня в 20:51
Если не выиграете в четвертьфинале, опять станете днищами! А пока кайфуем!)
Faustello
Faustello
сегодня в 20:47
Живой балобол )))
Спасибо!
No problem
No problem
сегодня в 20:47
Не у каждого духу хватит,чтоб пробить удачно..
Не дрогнул.
Красава.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
сегодня в 20:47
Просто Стас!
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