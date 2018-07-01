Дзюба: «Столько г***а вытерпели... Давайте просто кайфанем»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018:

«Мы счастливы. Вся страна гордится нами, и для нас это самое главное. Мы подарили праздник всем и себе. Мы верили в этот успех до последнего. Сегодня приходилось терпеть, терпеть и терпеть. В конце верили уже в Акинфеева.

Пенальти? Мне несколько человек сказали: „Иди, бей!“ Я посмотрел по сторонам, думаю, почему бы и нет. Но страшно было, если честно, весь мир смотрит, не дай бог промахнусь. Следят все. Столько лет футбольный бог отворачивался от нас, и сегодня... Знаете, великие моменты происходят при великих возможностях. Мы счастливы, что мы это сделали. Просто космос!

Испания все команды мира заставляет прижиматься к себе, мы это знали. Знали, что нужно накрывать мяч каждый раз, когда они будут его терять. Плюс стандарты. Мы верили, что самоотверженность, дисциплина и порядок могут побить класс.

Имеет ли значение результат пары Дания - Хорватия? Ничего не скажу. Давайте просто насладимся, порадуемся. Столько всего вытерпели, столько г***а, извините за выражение. Давайте просто кайфанем и порадуемся».