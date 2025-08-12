Кахигао может уйти из «Спартака», если в клуб придёт Мовсесьян

1754980318

сегодня, 09:31

Спортивный директор «Спартака» , возможно, покинет клуб, если в команду придет 49-летний специалист Андрей Мовсесьян.

Кахигао сам может изъявить желание покинуть московскую команду, поскольку первоначальные соглашения с испанцем не предусматривали никаких ограничений в рамках его полномочий.

С 2012 по 2024 год Мовсесьян работал в ЦСКА , начав свою карьеру как скаут, а затем став спортивным директором команды. Кахигао работает в «Спартаке» с января 2025 года.