Кахигао может уйти из «Спартака», если в клуб придёт Мовсесьян

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао, возможно, покинет клуб, если в команду придет 49-летний специалист Андрей Мовсесьян.
Кахигао сам может изъявить желание покинуть московскую команду, поскольку первоначальные соглашения с испанцем не предусматривали никаких ограничений в рамках его полномочий.
С 2012 по 2024 год Мовсесьян работал в ЦСКА, начав свою карьеру как скаут, а затем став спортивным директором команды. Кахигао работает в «Спартаке» с января 2025 года.
Ранее СМИ сообщали, что Мовсесьян – один из кандидатов на пост спортивного директора в «Спартаке».
Фланговые защитники слабые, техничного Мангаша отдали в Спортинг хотя он нужен самим.
Ну и остальные трансферы кроме Барко не особо крутые, тот же Бабич ну прямо кажем не стена.
