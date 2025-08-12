Soccer.ru
Кахигао может уйти из «Спартака», если в клуб придёт Мовсесьян

сегодня, 09:31

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао, возможно, покинет клуб, если в команду придет 49-летний специалист Андрей Мовсесьян.

Кахигао сам может изъявить желание покинуть московскую команду, поскольку первоначальные соглашения с испанцем не предусматривали никаких ограничений в рамках его полномочий.

С 2012 по 2024 год Мовсесьян работал в ЦСКА, начав свою карьеру как скаут, а затем став спортивным директором команды. Кахигао работает в «Спартаке» с января 2025 года.

Ранее СМИ сообщали, что Мовсесьян – один из кандидатов на пост спортивного директора в «Спартаке».

Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:25
Кахигао пора отпускать. Провальное подписание нападающих - Ливая нулевого за 20 лямов, и в качестве столба просто бесхозного Зе, которого мог любой русский спортдир найти.
Фланговые защитники слабые, техничного Мангаша отдали в Спортинг хотя он нужен самим.
Ну и остальные трансферы кроме Барко не особо крутые, тот же Бабич ну прямо кажем не стена.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:59, ред.
Эх, хотели в Лукойле ещё больше размазать ответственность как они любят, но Какахигао не поддался. А у меня идея, а позовите Станковичу Абаскаля в напарники, они тогда оба смогут на друг друга ответственность перекладывать, идеально, и Медину не придётся держать
8rm5ckj3jcgp
8rm5ckj3jcgp
сегодня в 11:25
Надо же найти крайнего в столь убогой игре спартака.
ABir
ABir
сегодня в 10:56
Сколько же всевозможных директоров в Спартаке трудоустроено
112910415
112910415
сегодня в 10:33
Разлука будет без печали?
derrik2000
derrik2000
сегодня в 09:58
Франсис, как так-то?
Поматросит и бросит???
А ранее высказанные "идеи об усилении и приображении" команды???
Кто этого ПРОХОДИМЦА ПРИВОЛОК В СПАРТАК???
Шуня771
Шуня771
сегодня в 09:48
Что то надо делать - Спартак с дырами в составе...
b63tkpu4c6a4
b63tkpu4c6a4
сегодня в 09:34
Давно пора его гнать
