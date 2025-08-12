«Интер» проявляет интерес к вингеру «Монако»

1754975585

сегодня, 08:13

Вингер «Монако» заинтересовал «Интер» после товарищеского матча 8 августа, который завершился со счетом 2:1 в пользу миланского клуба.

Также на игрока претендует другой крупный европейский клуб — «Байер», с которым ведутся переговоры.

Сообщается, что монегаски готовы рассмотреть продажу француза, но требуют за него около 70 млн евро.

Сам игрок в приватной беседе выразил сомнение, что какой-либо клуб согласится удовлетворить эти финансовые требования.