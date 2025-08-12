Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

«Интер» проявляет интерес к вингеру «Монако»

сегодня, 08:13

Вингер «Монако» Манье Аклиуше заинтересовал «Интер» после товарищеского матча 8 августа, который завершился со счетом 2:1 в пользу миланского клуба.

Также на игрока претендует другой крупный европейский клуб — «Байер», с которым ведутся переговоры.

Сообщается, что монегаски готовы рассмотреть продажу француза, но требуют за него около 70 млн евро.

Сам игрок в приватной беседе выразил сомнение, что какой-либо клуб согласится удовлетворить эти финансовые требования.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиВратарь «Пари Сен-Жермен» Тенас может перейти в «Комо»
Вчера, 16:17
СлухиРодриго может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити» за 100 млн евро
Вчера, 15:57
Слухи«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «РБ Лейпциг» Симонсом
Вчера, 15:31
«Арсенал» заплатит за трансфер блудного сына. У игрока больше свежих трофеев, чем у Артеты
Вчера, 15:17Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Слухи«Манчестер Сити» согласовал продажу Макати в «Ноттингем Форест»
Вчера, 14:40
СлухиУ «Эвертона» будет право выкупить Грилиша за 50 млн фунтов
Вчера, 14:35
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:28
Не уверен,что Интер будет готов отдать столько денег за игрока, но игрок безусловно талантливый и как-то странно, что он всё еще в Монако!
Интер купил уже Луиса Энрике для усиления правого фланга, но он более бегунок, способный закрыть весь фланг, а вот Аклиуш более заточен под креатив, может и десятку сыграть, и восьмерку ну и вингера.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:05
Цена на вингера слишком высокая. Не стоит он столько.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:37
Посмотрим что из этого получится, время покажет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 