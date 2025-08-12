«Интер» проявляет интерес к вингеру «Монако»

Вингер «Монако» Манье Аклиуше заинтересовал «Интер» после товарищеского матча 8 августа, который завершился со счетом 2:1 в пользу миланского клуба.
Также на игрока претендует другой крупный европейский клуб — «Байер», с которым ведутся переговоры.
Сообщается, что монегаски готовы рассмотреть продажу француза, но требуют за него около 70 млн евро.
Сам игрок в приватной беседе выразил сомнение, что какой-либо клуб согласится удовлетворить эти финансовые требования.
Интер купил уже Луиса Энрике для усиления правого фланга, но он более бегунок, способный закрыть весь фланг, а вот Аклиуш более заточен под креатив, может и десятку сыграть, и восьмерку ну и вингера.
