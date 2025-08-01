В РПЛ завезли топ-легионеров. Не только Жедсон из «Спартака» новая звезда лиги

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01 августа 2025, 23:52

Потратился даже прагматичный «Краснодар».

Имидж лиги напрямую зависит от игроков. На него работают не только доморощенные футболисты, но и легионеры. Конечно, текущую ситуацию нельзя сравнить с периодом, когда в РПЛ играли Халк и Витсель. Но новые звёзды всё же появляются. Рассказываем о новоприбывших – в четверг появился ещё один.

Жерсон – из «Фламенго» в «Зенит»

Ещё в июне мы наблюдали за тем, как полузащитник в составе «Фламенго» рубится на Клубном чемпионате мира. Лидер бразильского клуба выходил против «Челси» и «Баварии» – теперь придётся привыкать к таким соперникам, как «Оренбург». В любом случае для лиги это потенциально одна из главных звёзд.

Жерсон был лидером «Фламенго», частью костяка. В топ-матчах КЧМ -2025 он отметился лишь одним голом, однако его польза в атаке была куда существеннее. Футболист добавлял команде в движении мяча, обострении в финальной трети, находил нестандартные решения. Это универсал, которого можно выпустить и в центре поля, и на фланге атаки. Так что в игровом плане «Зенит» очевидно усилился.

Да и в плане развития бренда тоже. «Фламенго» в Бразилии – не пустое слово, а топ-клуб с широкой фан-базой. О сборной Бразилии и упоминать не надо. И теперь такой футболист будет выходить на поля РПЛ . «Сине-бело-голубые» могли бы предоставить для этого топа ещё одного игрока – Мирлинда Даку из «Рубина». Но сделка по бомбардиру не состоялась, придётся ограничиться одним.

Жедсон Фернандеш – из «Бешикташа» в «Спартак»

За «Зенит» вполне могли играть Жерсон и Жедсон – последнего могли подписать прошлым летом. Но тогда ничего не случилось, а зимой на португальца вышел «Спартак». Добили сделку летом.

Тут важно отметить, что трансфером занимался Кахигао – функционер, сменивший на посту спортивного директора Томаша Амарала. К Франсису уже сейчас начали появляться те же претензии, что и к предшественнику. Особенно из-за неудавшихся сделок, которые оставили клуб с одним трансфером к старту сезона (и тот – Заболотный на правах свободного агента). Жедсон для Кахигао – важнейший кейс. Он привёз в команду топ-легионера с опытом игры в Лиги чемпионов, добравшегося до «Тоттенхэма».

Нужда в Жедсоне особенно велика на фоне угрозы потери Барко. Плеймейкер слишком важен для «Спартака». Но, по информации СМИ , на фоне непростой семейной ситуации хочет вернуться в Латинскую Америку. Для «Фламенго» Эсекиэль – запасной вариант, но нельзя исключать перехода в другой клуб. В лице Жедсона «Спартак» нашёл замену возможной ключевой потере.

Гаэтан Перрен – из «Осера» в «Краснодар»

Понятно, что эта сделка остаётся в тени двух предыдущих – но это скорее из-за стоимости. Если же говорить о качестве, Гаэтан – точно такой же элитный легионер для РПЛ . Футболист провёл большую часть карьеры в Лиге 2, в элите первый полноценный сезон провёл пару лет назад. А топ-сезон выдал только в 28 лет.

Для «Краснодара» важнее, что на этот пик вингер вышел в минувшей кампании. И в этот момент он на пару с Шерки стал лучшим бомбардиром чемпионата. Райана забрал «Манчестер Сити», а Перрен отправился в «Краснодар». По сути, «быки» получают опытного исполнителя, только вышедшего на пик. К тому же из чемпионата с тем же запросом на высокий уровень борьбы, как и в РПЛ .

О подписании Гаэтана объявили 23 июля, игру с «Локомотивом» вингер провёл на скамейке, а дебютировал в матче Кубка России против «Крыльев», выйдя в концовке на замену. Ему только предстоит адаптироваться в новой команде и набрать форму. Но перспективы у французского легионера отличные.

Рубенс – из «Атлетико Минейро» в «Динамо»

Понятно, что Рубенс не идёт ни в какое сравнение с теми, кто оказался выше. За сборную Бразилии не играл, всеобщего внимания не притягивал, да и результативностью не отличался из-за своей глубинной роли. Но часто именно такие легионеры раскрываются в РПЛ . Потому что готовы работать, а не смотрят на российские клубы снисходительно.

Полузащитник стал ведущим игроком «Атлетико Минейро» и всей лиги – это сбалансированный футболист, который держит высокий уровень борьбы и подкрепляет это хорошими навыками передачи. В перспективе это теневой лидер «Динамо». Поэтому «бело-голубые», по слухам, выложили бразильскому клубу девять миллионов евро и добавили ещё три в виде бонусов.

Дуглас Аугусто – из «Нанта» в «Краснодар»

Дуглас – тот же Рубенс, но в «Краснодаре». И поигравший в Европе. Полузащитник больше специализируется на черновой работе. Не утончённый плеймейкер, но пахарь в центре поля, который зацементирует эту зону. Нынешний «Краснодар» невозможно представить без таких футболистов. В перспективе бразилец может помочь и похожему по функционалу Черникову добиться прогресса.