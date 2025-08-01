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В РПЛ завезли топ-легионеров. Не только Жедсон из «Спартака» новая звезда лиги

01 августа 2025, 23:52
Жедсон
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Жерсон
Жерсон
Полузащитник
Жедсон
Жедсон
Полузащитник
Рубенс
Рубенс
Защитник

Потратился даже прагматичный «Краснодар».

Имидж лиги напрямую зависит от игроков. На него работают не только доморощенные футболисты, но и легионеры. Конечно, текущую ситуацию нельзя сравнить с периодом, когда в РПЛ играли Халк и Витсель. Но новые звёзды всё же появляются. Рассказываем о новоприбывших – в четверг появился ещё один.

Жерсон – из «Фламенго» в «Зенит»

Ещё в июне мы наблюдали за тем, как полузащитник в составе «Фламенго» рубится на Клубном чемпионате мира. Лидер бразильского клуба выходил против «Челси» и «Баварии» – теперь придётся привыкать к таким соперникам, как «Оренбург». В любом случае для лиги это потенциально одна из главных звёзд.

Жерсон был лидером «Фламенго», частью костяка. В топ-матчах КЧМ-2025 он отметился лишь одним голом, однако его польза в атаке была куда существеннее. Футболист добавлял команде в движении мяча, обострении в финальной трети, находил нестандартные решения. Это универсал, которого можно выпустить и в центре поля, и на фланге атаки. Так что в игровом плане «Зенит» очевидно усилился.

Да и в плане развития бренда тоже. «Фламенго» в Бразилии – не пустое слово, а топ-клуб с широкой фан-базой. О сборной Бразилии и упоминать не надо. И теперь такой футболист будет выходить на поля РПЛ. «Сине-бело-голубые» могли бы предоставить для этого топа ещё одного игрока – Мирлинда Даку из «Рубина». Но сделка по бомбардиру не состоялась, придётся ограничиться одним.

Жедсон Фернандеш – из «Бешикташа» в «Спартак»

За «Зенит» вполне могли играть Жерсон и Жедсон – последнего могли подписать прошлым летом. Но тогда ничего не случилось, а зимой на португальца вышел «Спартак». Добили сделку летом.

Тут важно отметить, что трансфером занимался Кахигао – функционер, сменивший на посту спортивного директора Томаша Амарала. К Франсису уже сейчас начали появляться те же претензии, что и к предшественнику. Особенно из-за неудавшихся сделок, которые оставили клуб с одним трансфером к старту сезона (и тот – Заболотный на правах свободного агента). Жедсон для Кахигао – важнейший кейс. Он привёз в команду топ-легионера с опытом игры в Лиги чемпионов, добравшегося до «Тоттенхэма».

Нужда в Жедсоне особенно велика на фоне угрозы потери Барко. Плеймейкер слишком важен для «Спартака». Но, по информации СМИ, на фоне непростой семейной ситуации хочет вернуться в Латинскую Америку. Для «Фламенго» Эсекиэль – запасной вариант, но нельзя исключать перехода в другой клуб. В лице Жедсона «Спартак» нашёл замену возможной ключевой потере.

Гаэтан Перрен – из «Осера» в «Краснодар»

Понятно, что эта сделка остаётся в тени двух предыдущих – но это скорее из-за стоимости. Если же говорить о качестве, Гаэтан – точно такой же элитный легионер для РПЛ. Футболист провёл большую часть карьеры в Лиге 2, в элите первый полноценный сезон провёл пару лет назад. А топ-сезон выдал только в 28 лет.

Для «Краснодара» важнее, что на этот пик вингер вышел в минувшей кампании. И в этот момент он на пару с Шерки стал лучшим бомбардиром чемпионата. Райана забрал «Манчестер Сити», а Перрен отправился в «Краснодар». По сути, «быки» получают опытного исполнителя, только вышедшего на пик. К тому же из чемпионата с тем же запросом на высокий уровень борьбы, как и в РПЛ.

О подписании Гаэтана объявили 23 июля, игру с «Локомотивом» вингер провёл на скамейке, а дебютировал в матче Кубка России против «Крыльев», выйдя в концовке на замену. Ему только предстоит адаптироваться в новой команде и набрать форму. Но перспективы у французского легионера отличные.

Рубенс – из «Атлетико Минейро» в «Динамо»

Понятно, что Рубенс не идёт ни в какое сравнение с теми, кто оказался выше. За сборную Бразилии не играл, всеобщего внимания не притягивал, да и результативностью не отличался из-за своей глубинной роли. Но часто именно такие легионеры раскрываются в РПЛ. Потому что готовы работать, а не смотрят на российские клубы снисходительно.

Полузащитник стал ведущим игроком «Атлетико Минейро» и всей лиги – это сбалансированный футболист, который держит высокий уровень борьбы и подкрепляет это хорошими навыками передачи. В перспективе это теневой лидер «Динамо». Поэтому «бело-голубые», по слухам, выложили бразильскому клубу девять миллионов евро и добавили ещё три в виде бонусов.

Дуглас Аугусто – из «Нанта» в «Краснодар»

Дуглас – тот же Рубенс, но в «Краснодаре». И поигравший в Европе. Полузащитник больше специализируется на черновой работе. Не утончённый плеймейкер, но пахарь в центре поля, который зацементирует эту зону. Нынешний «Краснодар» невозможно представить без таких футболистов. В перспективе бразилец может помочь и похожему по функционалу Черникову добиться прогресса.

В этом контексте ключевой фактор – опыт игры в чемпионате Франции. Опять же, там точно так же предпочитают силовой футбол с постоянной борьбой, как у нас. Вдобавок Аугусто выступал не за «Монако» или ПСЖ, которые несколько выбиваются на общем фоне, а за абсолютно типичный середняк. В «Нанте» бразильский полузащитник провёл два сезона, в минувшем чемпионате даже отметился четырьмя голами – значит, в атакующей фазе тоже принесёт хотя бы минимальную пользу. Куда важнее для «Краснодара», что команда получила усиление сразу на несколько важных позиций. И в перспективе каждый может выйти на первые ряды в РПЛ.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
02 августа в 18:50, ред.
Г-н Тарасов. Внесите ясность. Топ-легионеры в РПЛ это кто по вашему ? Те, которые в Европе не нужны ? Или приставка ТОП - это в сравнении с близкими сердцу даунами по типу Заболотного и Смолова ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
02 августа в 12:23
Полностью согласен. Они прекрасно знали, что никаких ЕК в РПЛ не будет. Деньги будут приличные, напрягаться особо не надо. А о сб. Бразилии можно будет забыть. Примеры предшественников это подтверждают. Так что все они "звезды" гипотетические, по именам, а не по существу. В РПЛ из-за огромных государственных денег гаснут даже начинающие звезды. Сколько авансов было выдано защитнику Ренану, за которым якобы Реал гонялся, но.... Зенит все поставил на место. Ренан, которому 21 год уже никому не нужен, даже в ОАЭ. Кстати как и ДуКейрос. Так что огромные деньги не всегда благо для футбола. В РПЛ точно нет
25процентный клоун
25процентный клоун
02 августа в 09:27
Если бы Жэдсон хотел заработков то поехал бы в СА
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Bad Listener (раскрыть)
02 августа в 09:07
О топ игроке прям золотые слова.
Bad Listener
Bad Listener
02 августа в 08:31, ред.
Если они едут в РПЛ значит никакие они не топ, топ игрок не боится конкуренции и пытается всегда идти на вырост, топ игрока отличает сильный характер. А РПЛ в данный момент это побег от трудностей на заработки. Поэтому и уровень игры будет соответствующий. Особенно в Спартаке где атмосфера на ладан дышит и команда гниёт изнутри.
Гость
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