«Мирассол» – «Васку да Гама»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч бразильской Серии А «Мирассол» – «Васку да Гама», который состоится 3 августа 2025 года.
«Мирассол»
Команда старается держаться ближе к группе лидеров, но некоторые ничейные результаты не позволяют на данный момент быть выше. «Мирассол» занимает седьмое место 25 баллами и отстает от «Ботафого» всего на один балл. Хозяевам очень нужна победа, над менее успешным в этом сезоне соперником, но ее еще нужно добыть на футбольном поле, исключив недооценку «Васко да Гама».
27 июля «Мирассол» сыграл вничью с «Виторией» (1:1), а 24 числа команда на выезде одолела «Сеару» (2:0).
«Васку да Гама»
«Васку да Гама» имеет целый ряд ничейных результатов, которые много пользы клубу не приносят. Команда занимает лишь 16 место с 15 очками и опережает «Сантос» из зоны вылета лишь по дополнительным характеристикам, а также имея одну игру в запасе. В такой сложной ситуации гости готовы цепляться за любой результат кроме поражения и наверняка не дадут оппоненту так просто себя обыграть в нынешней встрече.
31 июля «Васку да Гама» сыграл вничью с ЦСА (0:0), а 28 июля разошелся миром с «Интернасьоналем» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мирассол» – 1.9
- Ничья – 3.2
- Победит «Васку да Гама» – 4.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.2
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65
Статистика
- Четыре последних поединка с участием «Васку да Гама» завершились ничейными результатами
- «Мирассол» не проигрывает уже семь матчей подряд на своем стадионе во всех турнирах
- Команды никогда ранее не встречались между собой в товарищеских или официальных встречах
Прогноз
Поставить на победу «Мирассол», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Коллектив очень мощно играет на своем стадионе и с большой вероятностью сможет сломить оборону соперника, который находится сейчас не в лучших кондициях.