«Мирассол» – «Васку да Гама»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 23:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч бразильской Серии А «Мирассол» – «Васку да Гама», который состоится 3 августа 2025 года.

«Мирассол»

Команда старается держаться ближе к группе лидеров, но некоторые ничейные результаты не позволяют на данный момент быть выше. «Мирассол» занимает седьмое место 25 баллами и отстает от «Ботафого» всего на один балл. Хозяевам очень нужна победа, над менее успешным в этом сезоне соперником, но ее еще нужно добыть на футбольном поле, исключив недооценку «Васко да Гама».

27 июля «Мирассол» сыграл вничью с «Виторией» (1:1), а 24 числа команда на выезде одолела «Сеару» (2:0).

«Васку да Гама»

«Васку да Гама» имеет целый ряд ничейных результатов, которые много пользы клубу не приносят. Команда занимает лишь 16 место с 15 очками и опережает «Сантос» из зоны вылета лишь по дополнительным характеристикам, а также имея одну игру в запасе. В такой сложной ситуации гости готовы цепляться за любой результат кроме поражения и наверняка не дадут оппоненту так просто себя обыграть в нынешней встрече.

31 июля «Васку да Гама» сыграл вничью с ЦСА (0:0), а 28 июля разошелся миром с «Интернасьоналем» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мирассол» – 1.9

Ничья – 3.2

Победит «Васку да Гама» – 4.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65

Статистика

Четыре последних поединка с участием «Васку да Гама» завершились ничейными результатами

«Мирассол» не проигрывает уже семь матчей подряд на своем стадионе во всех турнирах

Команды никогда ранее не встречались между собой в товарищеских или официальных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Мирассол», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Коллектив очень мощно играет на своем стадионе и с большой вероятностью сможет сломить оборону соперника, который находится сейчас не в лучших кондициях.