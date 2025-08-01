ПСЖ пригрозил Доннарумме переводом в резерв

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вчера, 23:50

«Пари Сен-Жермен» пригрозил вратарю переводом в резерв, если тот не согласится покинуть команду в нынешнем межсезонье.

Как сообщал на YouTube-канале The Transfers Podcast журналист издания The Times Данкан Каслс, переговоры итальянца и французского клуба о продлении контракта зашли в тупик. Руководство ПСЖ не хочет, чтобы Доннарумма следующим летом ушел бесплатно в качестве свободного агента, а потому грозит ему лишением места в стартовом составе.

Парижане надеются продать голкипера нынешним летом в один из английских клубов: в «Челси», «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед».