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ПСЖ пригрозил Доннарумме переводом в резерв

вчера, 23:50

«Пари Сен-Жермен» пригрозил вратарю Джанлуиджи Доннарумме переводом в резерв, если тот не согласится покинуть команду в нынешнем межсезонье.

Как сообщал на YouTube-канале The Transfers Podcast журналист издания The Times Данкан Каслс, переговоры итальянца и французского клуба о продлении контракта зашли в тупик. Руководство ПСЖ не хочет, чтобы Доннарумма следующим летом ушел бесплатно в качестве свободного агента, а потому грозит ему лишением места в стартовом составе.

Парижане надеются продать голкипера нынешним летом в один из английских клубов: в «Челси», «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед».

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Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:18
От любви до ненависти один шаг. Треху видимо не могут простить
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:23
Один из лучших вратарей современности... Я думаю договорятся...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:34, ред.
время быстро пролетит.
год в резервной команде псж, затем в Реале первый номер.
Capral
Capral
сегодня в 00:42
Человек, столько сделавший для победы в ЛЧ, один из Лучших в Европе, оказывается не нужен клубу...
Непостижимо.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:08
ПСЖ решил избавиться от Доннарумма !!!
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