Сергеев объяснил, почему перешёл в «Динамо», а не в «Спартак»

Нападающий Иван Сергеев объяснил, почему он нынешним летом перешел в московское «Динамо», отказавшись от предложения «Спартака»:
Пообщался с родителями. Приняли решение идти в «Динамо».
В прошлом сезоне экс-форвард «Зенита» выступал за «Крылья Советов».
Не знаю, возможно и финансовая составляющая сыграла в переходе не последнюю роль, но информации у меня нет, а значит, и утверждать ничего не буду.
Не знаю, возможно и финансовая составляющая сыграла в переходе не последнюю роль, но информации у меня нет, а значит, и утверждать ничего не буду.
К поражению завтра я готов, и никакого подвига не жду, я понимаю, что перестраивать команду гораздо сложнее, чем её строить, Но как сказал однажды товарищ Сталин: "Я терпелив"...
К поражению завтра я готов, и никакого подвига не жду, я понимаю, что перестраивать команду гораздо сложнее, чем её строить, Но как сказал однажды товарищ Сталин: "Я терпелив"...
Что сказать, начал, вроде, не плохо.
Что сказать, начал, вроде, не плохо.