Сергеев объяснил, почему перешёл в «Динамо», а не в «Спартак»

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вчера, 20:02

Нападающий объяснил, почему он нынешним летом перешел в московское «Динамо», отказавшись от предложения «Спартака»:

Пообщался с родителями. Приняли решение идти в «Динамо».

В прошлом сезоне экс-форвард «Зенита» выступал за «Крылья Советов».