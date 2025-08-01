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Сергеев объяснил, почему перешёл в «Динамо», а не в «Спартак»

вчера, 20:02

Нападающий Иван Сергеев объяснил, почему он нынешним летом перешел в московское «Динамо», отказавшись от предложения «Спартака»:

Пообщался с родителями. Приняли решение идти в «Динамо».

В прошлом сезоне экс-форвард «Зенита» выступал за «Крылья Советов».

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 00:35
В Динамо тренер сборной который своих не бросает, особенно в победных матчах со сборными стран о которых раньше никто и не знал.
100лет
100лет
вчера в 22:17
Спартак это утопия и жизнь прошлым, в Динамо пусть не чемпионство, но тренер сборной России...
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 22:13
Я не утверждаю- это только мои предположения, которые, конечно же могут быть ошибочными. Я и финансовую сторону не исключаю, и это, тоже имеет место...)))
Vilar
Vilar
вчера в 22:07
Коллега, навряд ли, родители Сергеева пропели дифирамбы Карпину в части: умение ставить игру, читать соперника, способность сбалансировать состав, уравновесить линии и т.д. Думаю, тут, Сергеев лукавит, родители, наверное, кроме названия команды, где он играет, ничего не знают. А вот Ваня, собрал информацию о тренере Спартака, скорей всего, из первых уст и не рискнул.
Что сказать, начал, вроде, не плохо.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:48
А что ты от меня конкретно хочешь? Ты спросил- я ответил. Моё мнение о Флике тебе известно. Я предсказал, как будет играть Интер против него и что нужно, чтобы Барсу победить и оказался прав... А какой результат даст Карпин, пока не ясно, надо иметь терпение. Великий Бесков, несколько лет строил свой Спартак, пока у него стало получаться. И кстати, еще в 1-й лиге, после 1-го круга, у Бескова ничего не получалось, а Старостины уже начинали роптать... И первый круг в 1978г., в вышке, тоже получился у Спартака неудачным, пока команда нащупала свою игру. Имей терпение. Меня только одно волнует, чтобы руководство Динамо дало тренеру нормально, cпокойно работать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:43
( Facepalm )!!! Кто там Карпину руку подает ? В сборной одни овощи и блатные, которые мячик пнуть не могут.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:32
Ну ты не сравнивай одно место с пальцем.))) Флик уже давно готовый тренер, со своими победами и поражениями. Карпина, пока еще, из сборной не выгоняли, руку ему подают, да и его футболисты не посылают в известном направлении. Это разные тренеры, разные уровни, разные команды и чемпионаты. Мне не нравится авантюрный футбол Флика, который читают, даже японские команды, как вчера, на пример. Этож было страшно смотреть- типичное повторение прошлогоднего позора, как под копирку!!!
Я понимаю, Макс, что ты жаждишь реванша со мной на любом уровне, и даже завтрашняя, возможная неудача Карпина тебе станет бальзамом. Hо не будем торопить события, дождемся всходов...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:30
Каждое слово Сергеева фиксируют...прям как будто Ямаль РПЛьного разлива.....
Парень последних 6 игр в чемпионате не забивал....а тут свершилось...целый гол забил....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:24, ред.
Да, Витя... Где ж твои аналогичные - рассудительные мысли по отношению к Флику ? Он прошлый год также на пепелище после Хави в Барсу пришёл, а ты его с Феллером со старта сезона " полюбил ". Тебе бы последовательность суждений поправить, дружище.) А то к одним лоялен, а как другим..., ну ты понял.

Что до Карпина ... Баран бараном как в Ростове, так и в сборной. В Динамо также будет.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:20
Не исключено. Краснодар, уже давно выстроенная команда, с мощной средней линией в лице Великолепного Эдика, с острой атакой и отличным вратарем. А Динамо- в процессе перестройки, другими словами: невозможно давать оценку дому, если в его основание- только только закладывается фундамент... Кроме всего, Динамо, в период работы хамского грубияна, потеряло уверенность в играх с Краснодаром, а это значит, что психологически, завтра, команде будет очень сложно перестраиваться и настраиваться. В этом плане, Карпину предстоит большая работа. Но, зная умение Валеры настраивать свои команды, очень надеюсь, что и завтра у него получится объяснить- куда бежать, кого держать...
К поражению завтра я готов, и никакого подвига не жду, я понимаю, что перестраивать команду гораздо сложнее, чем её строить, Но как сказал однажды товарищ Сталин: "Я терпелив"...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
" Самого грамотного тренера" завтра Мусаев вынесет вперёд ногами.)

Что у Валеры в башке, то у Динамо на поле... А на поле у Динамо только 81я.
Capral
Capral
вчера в 21:00
Я не думаю, что выбор Сергеева был исключительно в приоритете клубов. Дело в другом, Карпин, на сегодняшний день- самый грамотный тренер России. Не знаю, лучший ли, но грамотный, а это значит: умение ставить игру, читать соперника, способность сбалансировать состав, уравновесить линии и так далее... Всего этого нет у Станковича, бесшабашный футбол, без стержня, без фундамента, да и откровенно говоря- без идеи... Поэтому, выбор Ивана, как мне кажется, строился исключительно на этих составляющих.
Не знаю, возможно и финансовая составляющая сыграла в переходе не последнюю роль, но информации у меня нет, а значит, и утверждать ничего не буду.
Gotlib
Gotlib ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:57
Там Арахис с неуравновешенной психикой.
ABir
ABir
вчера в 20:41
Родители с детства за Динамо болели
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:38
Родители плохого не посоветует.
shlomo
shlomo
вчера в 20:32
Посмотрим на сколько угадали с его переходом...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:16
Правильно, там тренер сборной, а в Спартаке временный тренеришко...
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