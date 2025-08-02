«Флуминенсе» – «Гремио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч бразильской Серии А «Флуминенсе» – «Гремио», который состоится 3 августа 2025 года.
«Флуминенсе»
Полуфиналист клубного чемпионата мира 2025 только в прошлой игре прервал серию поражений, которая длилась несколько поединков. Сейчас команда располагается на 12 месте с 20 баллами и отстает сразу от трех команд на один пункт. «Гремио» является прямым конкурентом хозяев в борьбе за более высокие места и отстает лишь по дополнительным показателям, поэтому победа позволила бы оторваться от «нежелательных соседей» в турнирной таблице.
31 июля «Флуминенсе» обыграл на выезде «Интернасьональ» (2:1), а 27 числа на выезде уступил «Сан-Паулу» (1:3).
«Гремио»
«Гремио» имеет похожую со своим соперником ситуацию, ведь тоже только в последнем туре прервал серию без поражений. Команда отстает от «Флуминенсе» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей, но имеет на одну сыгранную игру больше. Победа в этом туре наверняка позволила бы гостям подняться выше сразу на 2-3 позиции, что добавило бы турнирной мотивации на дальнейшие поединки.
30 июля «Гремио» обыграл на своем поле «Форталезу» (2:1), а 27 числа на выезде проиграл «Палмейрасу» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Флуминенсе» – 1.8
- Ничья – 3.45
- Победит «Гремио» – 4.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.4
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.57
Статистика
- «Флуминенсе» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «Гремио» не может выиграть на выезде уже четыре поединка подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершился исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Флуминенсе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Хозяевам нужно реабилитироваться за поражения в серии последних матчей и «Гремио» также не блещет результатами. Предполагаем, что в этой встрече немного больше повезет хозяевам.