«Флуминенсе» – «Гремио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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02 августа 2025, 01:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч бразильской Серии А «Флуминенсе» – «Гремио», который состоится 3 августа 2025 года.

«Флуминенсе»

Полуфиналист клубного чемпионата мира 2025 только в прошлой игре прервал серию поражений, которая длилась несколько поединков. Сейчас команда располагается на 12 месте с 20 баллами и отстает сразу от трех команд на один пункт. «Гремио» является прямым конкурентом хозяев в борьбе за более высокие места и отстает лишь по дополнительным показателям, поэтому победа позволила бы оторваться от «нежелательных соседей» в турнирной таблице.

31 июля «Флуминенсе» обыграл на выезде «Интернасьональ» (2:1), а 27 числа на выезде уступил «Сан-Паулу» (1:3).

«Гремио»

«Гремио» имеет похожую со своим соперником ситуацию, ведь тоже только в последнем туре прервал серию без поражений. Команда отстает от «Флуминенсе» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей, но имеет на одну сыгранную игру больше. Победа в этом туре наверняка позволила бы гостям подняться выше сразу на 2-3 позиции, что добавило бы турнирной мотивации на дальнейшие поединки.

30 июля «Гремио» обыграл на своем поле «Форталезу» (2:1), а 27 числа на выезде проиграл «Палмейрасу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Флуминенсе» – 1.8

Ничья – 3.45

Победит «Гремио» – 4.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.4

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.57

Статистика

«Флуминенсе» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Гремио» не может выиграть на выезде уже четыре поединка подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершился исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Флуминенсе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Хозяевам нужно реабилитироваться за поражения в серии последних матчей и «Гремио» также не блещет результатами. Предполагаем, что в этой встрече немного больше повезет хозяевам.