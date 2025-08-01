Бывший полузащитник сборной Англии может завершить карьеру в 29 лет

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вчера, 18:34

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии может завершить профессиональную карьеру в 29 лет.

В январе нынешнего года англичанин присоединился к итальянскому «Комо», однако сыграл за команду лишь один матч: 15 марта вышел на замену в выездной игре против «Милана» и был удален через десять минут.

Фабрегас больше не рассчитывает на Алли, а потому полузащитник во время межсезонья тренируется отдельно от команды. Источник сообщает, что на этом фоне футболист задумался о завершении профессиональной карьеры, поскольку не рассчитывает, что ему удастся найти новый клуб.