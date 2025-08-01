«Спартак» намерен приобрести капитана «Марселя»

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вчера, 22:30

Центральный защитник и капитан «Марселя» может перейти в московский «Спартак».

Как сообщает источник, «красно-белые» в ближайшее время собираются отправить во французский клуб официальное предложение о переходе аргентинца, чью трансферную стоимость оценивают в 20 млн евро.