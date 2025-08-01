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«Спартак» намерен приобрести капитана «Марселя»

вчера, 22:30

Центральный защитник и капитан «Марселя» Леонардо Балерди может перейти в московский «Спартак».

Как сообщает источник, «красно-белые» в ближайшее время собираются отправить во французский клуб официальное предложение о переходе аргентинца, чью трансферную стоимость оценивают в 20 млн евро.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 02:25
Вот это Спартак понесло!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:39
Воистину Гениально, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как сказал Никита, из советской Классики "Адъютант его превосходительства"-" Ослы они, Батька"...
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Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:21
Марсель недавно сам купил кого-то за тридцать миллионов.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:56
Питерские же уверены что тренер не нужен)...подороже игроков и чемпионить под вискарь))...
Capral
Capral
вчера в 22:37
На все эти бесконечные траты можно было уже найти приличного тренера, потому что с амбалом- это пустая трата денег...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:34
Спартак пошел во все тяжкие...))).... с трудом конечно вериться , но что не бывает на этих зеленых полях...)
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