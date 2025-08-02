Джокович и двое бывших пилотов Формулы-1 вложили деньги в «Ле Ман»

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сегодня, 00:32

Знаменитый теннисист Новак Джокович, а также двое бывших пилотов Формулы-1 Фелипе Масса и Кевин Магнуссен, стали инвесторами французского клуба «Ле Ман», который в сезоне-2025/26 выступит в Лиге 2.

Эту новость на официальном сайте «Ле Мана» сообщил президент клуба Тьерри Гомес:

Я рад объявить о приходе нашего нового финансового партнера: компании OutField, лидера спортивных инвестиций в Латинской Америке. Ключевая особенность этого фонда заключается в том, что свой вклад вносят и спортсмены высочайшего уровня. Частью нового приключения станут Новак Джокович, Фелипе Масса и Кевин Магнуссен.

В прошлом сезоне «Ле Ман» завоевал право вернуться в Лигу 2, заняв второе место в третьем по статусу французском дивизионе.