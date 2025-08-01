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Адвокат Хакими: «Ашраф не совершал ничего противозаконного»

вчера, 20:41

Фанни Колен, адвокат футболиста «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими, прокомментировала информацию о том, что ее клиента обвинили в изнасиловании:

Прокуратура выполняет свою работу, собирая улики для обвинения. Но я знаю дело и могу утверждать, что есть множество доказательств невиновности моего клиента. Задачей защиты будет их представить.

В этом деле мы будем бороться до конца, чтобы была защищена правда и было сказано во всеуслышание, что Ашраф Хакими не говорил и не совершал ничего противозаконного.

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