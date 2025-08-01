Коло Муани может не вернуться в «Ювентус» и уехать в Англию

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вчера, 22:43

Нападающий сборной Франции может не вернуться в «Ювентус».

Переговоры туринского клуба с «Пари Сен-Жермен» о полноценном трансфере футболиста зашли в тупик. Проблема в том, что «Ювентус» настаивает на новом договоре аренды с правом выкупа, однако этот вариант не устраивает парижан.

На этом фоне интерес к возможному переходу Коло Муани проявляют сразу несколько клубов из Англии: «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Напомним, что с января до начала июля нынешнего года Рандаль играл за «Ювентус» на правах аренды и в 22 матчах забил 10 голов, сделав 3 результативные передачи.