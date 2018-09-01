Итоги конкурса прогнозов за август

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за август.
1-е место - Коллекционер пупсиков
2-е место - Illuha
3-е место - Lazurny
4-е место - cska-78
5-е место - Георгий Додонов
6-е место - pavkur
7-е место - Коля Ретивый
8-е место - Весёлый могильщик
9-е место - Aljban
10-е место - ndedov
11-е место - Свинодел
12-е место - Cleny
13-е место - ЮЗИК
14-е место - Миллер Алексей
15-е место - ПалкоВводецъ
16-е место - Bajan
17-е место - swift stream
18-е место - cadmiy
19-е место - Гус Пойет
20-е место - Алсидес Гиджиев
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус на полгода.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».