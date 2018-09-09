Маркизио: «Впечатления от Петербурга и базы „Зенита“ - самые положительные»

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о впечатлениях от клуба и города Санкт-Петербурга.

Маркизио накануне прилетел в Северную столицу России.

Я уже успел немного посмотреть город, а самое главное увидел базу «Зенита». Мне все очень нравится. Впечатление – самое положительное. Теперь хочу познакомиться получше с тренером и новыми партнёрами.

Помню, как играли 10 лет назад играл против «Зенита» в Лиге чемпионов. Тот матч был сложным для «Ювентуса». Тогда мы играли на другой арене. Теперь же будет выступать на изумительном новом стадионе. Одном из лучших стадионов Европы и мира. Мне приятно, что теперь я по другую сторону – в футболке «Зенита».

Что касается того, о чём сегодня говорили с Сергеем Семаком, то мы пообщались, он дал указания на сегодняшнюю игру. Кроме того, я должен набрать побыстрее форму для дальнейших выступлений за «Зенит»

Какие русские слова успел выучить? Боюсь ошибиться, но, по-моему, это звучит так: «Давай-давай, „Зенит“». Я не ошибся?