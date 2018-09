Гриффитс продлил контракт с «Селтиком» до 2022 года

«Селтик» объявил о продлении контракта с основным нападающим команды Ли Гриффитсом. Новое оглашение рассчитано еще на четыре года - до конца сезона-2021/22.

Гриффитс выступает в составе шотландского клуба с 2014 года. В нынешнем сезоне игрок забил два гола и сделал одну результативную передачу в девяти матчах.

