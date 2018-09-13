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ПСЖ продвинулся в переговорах о новом контракте с Рабьо

сегодня, 06:33

Руководство «Пари Сен-Жермен» немного продвинулось в переговорах о новом контракте с полузащитником команды Адриеном Рабьо, информирует источник.

Контракт 23-летнего француза с ПСЖ истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что футболист хочет переехать в другой чемпионат, после того как он отказался быть в резерве сборной Франции на ЧМ-2018. Претендентами на игрока называются «Ювентус», «Барселона», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

Недавно появилась информация о том, что Рабьо собирается принять решение о своём будущем в январе.

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