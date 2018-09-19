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Кубок Америки хотят проводить одновременно с Евро

сегодня, 08:34

Президент Федерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес заявил, что организация обратилась к ФИФА с просьбой проводить Кубок Америки одновременно с чемпионатами Европы. На новое расписание планируется перейти с 2020 года. Это позволило бы южноамериканским игрокам покидать расположение своих клубов одновременно с европейцами и удовлетворило бы руководство команд.

Напомним, что следующий Кубок Америки пройдет летом 2019 года. В турнире выступят 16 команд: 10 представителей КОНМЕБОЛ, три сборные из Азии и три – из КОНКАКАФ

На первенство был приглашен хозяин будущего мундиаля - сборная Катара.

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 09:03
Разве это кубок Америки если участвуют азиатские команды? Может ещё Беларусь пригласить? На евро сборная все равно не попадёт
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