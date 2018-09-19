Кубок Америки хотят проводить одновременно с Евро

сегодня, 08:34

Президент Федерации футбола Южной Америки ( КОНМЕБОЛ ) Алехандро Домингес заявил, что организация обратилась к ФИФА с просьбой проводить Кубок Америки одновременно с чемпионатами Европы. На новое расписание планируется перейти с 2020 года. Это позволило бы южноамериканским игрокам покидать расположение своих клубов одновременно с европейцами и удовлетворило бы руководство команд.

Напомним, что следующий Кубок Америки пройдет летом 2019 года. В турнире выступят 16 команд: 10 представителей КОНМЕБОЛ , три сборные из Азии и три – из КОНКАКАФ .

На первенство был приглашен хозяин будущего мундиаля - сборная Катара.