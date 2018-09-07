Названы даты матчей 1/16 финала Кубка России

Пресс-служба российский Премьер-Лиги назвала даты всех матчей 1/16 финала Кубка России.
Напомним, что матч между «Тюменью» и ЦСКА был перенесен с 26 сентября на 10 октября в связи со сложным разъездным календарем обеих команд.
25 сентября
«Нефтехимик» - «Урал».
26 сентября
«Балтика» - «Локомотив»;
«Черноморец» - «Спартак»;
«Динамо» (Барнаул) - «Оренбург»;
«Волгарь» - «Зенит»;
«Чайка» - «Анжи»;
«Сызрань-2003» - «Ростов»;
«Химки» - «Рубин»;
«СКА-Хабаровск» - «Ахмат»;
«Нижний Новгород» - «Уфа»;
«Торпедо» - «Динамо»;
«Луки-Энергия» - «Енисей»;
«Сахалин» - «Арсенал».
27 сентября
«Авангард» - «Краснодар»;
«Тамбов» - «Крылья Советов».
10 октября
«Тюмень» - ЦСКА.
«Балтика» 1:2 «Локомотив»;
«Черноморец» 18:1 «Спартак»;
«Динамо» (Барнаул) 1:2 «Оренбург»;
«Волгарь» 0:4 «Зенит»;
«Чайка» 2:1 «Анжи»;
«Сызрань-2003» 1:3 «Ростов»;
«Химки» 1:2 «Рубин»;
«СКА-Хабаровск» 3:2 «Ахмат»;
«Нижний Новгород» 0:1 «Уфа»;
«Торпедо» 0:1 «Динамо»;
«Луки-Энергия» 2:1 «Енисей»;
«Сахалин» 1:0 «Арсенал».
«Авангард» 1:3 «Краснодар»;
«Тамбов» 0:1 «Крылья Советов».
«Тюмень» 0:2 ЦСКА.
p.s. повангуем немного))
«Балтика» 1:2 «Локомотив»;
«Черноморец» 18:1 «Спартак»;
«Динамо» (Барнаул) 1:2 «Оренбург»;
«Волгарь» 0:4 «Зенит»;
«Чайка» 2:1 «Анжи»;
«Сызрань-2003» 1:3 «Ростов»;
«Химки» 1:2 «Рубин»;
«СКА-Хабаровск» 3:2 «Ахмат»;
«Нижний Новгород» 0:1 «Уфа»;
«Торпедо» 0:1 «Динамо»;
«Луки-Энергия» 2:1 «Енисей»;
«Сахалин» 1:0 «Арсенал».
«Авангард» 1:3 «Краснодар»;
«Тамбов» 0:1 «Крылья Советов».
«Тюмень» 0:2 ЦСКА.
p.s. повангуем немного))