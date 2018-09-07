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Названы даты матчей 1/16 финала Кубка России

сегодня, 18:35
ТюменьЛоготип футбольный клуб Тюмень-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА10.10.2018 Не начался

Пресс-служба российский Премьер-Лиги назвала даты всех матчей 1/16 финала Кубка России.

Напомним, что матч между «Тюменью» и ЦСКА был перенесен с 26 сентября на 10 октября в связи со сложным разъездным календарем обеих команд.

25 сентября

«Нефтехимик» - «Урал».

26 сентября

«Балтика» - «Локомотив»;
«Черноморец» - «Спартак»;
«Динамо» (Барнаул) - «Оренбург»;
«Волгарь» - «Зенит»;
«Чайка» - «Анжи»;
«Сызрань-2003» - «Ростов»;
«Химки» - «Рубин»;
«СКА-Хабаровск» - «Ахмат»;
«Нижний Новгород» - «Уфа»;
«Торпедо» - «Динамо»;
«Луки-Энергия» - «Енисей»;
«Сахалин» - «Арсенал».

27 сентября

«Авангард» - «Краснодар»;
«Тамбов» - «Крылья Советов».

10 октября

«Тюмень» - ЦСКА.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:39
У коней сложнее всех график, можно подумать...
Faustello
Faustello
сегодня в 19:22
Sully:
«Нефтехимик» 0:2 «Урал». «Балтика» 1:2 «Локомотив»; «Черноморец» 18:1 «Спартак»; «Динамо» (Барнаул) 1:2 «Оренбург»; «Волгарь» 0:4 «Зенит»; «Чайка» 2:1 «Анжи»; «Сызрань-2003» 1:3 «Ростов»; «Химки» 1:2 «Рубин»; «СКА-Хабаровск» 3:2 «Ахмат»; «Нижний Новгород» 0:1 «Уфа»; «Торпедо» 0:1 «Динамо»; «Луки-Энергия» 2:1 «Енисей»; «Сахалин» 1:0 «Арсенал». «Авангард» 1:3 «Краснодар»; «Тамбов» 0:1 «Крылья Советов». «Тюмень» 0:2 ЦСКА. p.s. повангуем немного))
Думаешь Черноморец в пол ноги вторым составом будет играть? )))
Kerri
Kerri
сегодня в 19:06
Нормально!
Sully
Sully
сегодня в 18:56
ВЦСПС 1:
Ты чет Зенит со Спартаком перепутал.
тебе показалось, 18-1 же!
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 18:55
Sully:
«Нефтехимик» 0:2 «Урал». «Балтика» 1:2 «Локомотив»; «Черноморец» 18:1 «Спартак»; «Динамо» (Барнаул) 1:2 «Оренбург»; «Волгарь» 0:4 «Зенит»; «Чайка» 2:1 «Анжи»; «Сызрань-2003» 1:3 «Ростов»; «Химки» 1:2 «Рубин»; «СКА-Хабаровск» 3:2 «Ахмат»; «Нижний Новгород» 0:1 «Уфа»; «Торпедо» 0:1 «Динамо»; «Луки-Энергия» 2:1 «Енисей»; «Сахалин» 1:0 «Арсенал». «Авангард» 1:3 «Краснодар»; «Тамбов» 0:1 «Крылья Советов». «Тюмень» 0:2 ЦСКА. p.s. повангуем немного))
Ты чет Зенит со Спартаком перепутал.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:54
Опять перенос "многократных"...)
drug01
drug01
сегодня в 18:52
Кому будет интересно?
Sully
Sully
сегодня в 18:51
«Нефтехимик» 0:2 «Урал».
«Балтика» 1:2 «Локомотив»;
«Черноморец» 18:1 «Спартак»;
«Динамо» (Барнаул) 1:2 «Оренбург»;
«Волгарь» 0:4 «Зенит»;
«Чайка» 2:1 «Анжи»;
«Сызрань-2003» 1:3 «Ростов»;
«Химки» 1:2 «Рубин»;
«СКА-Хабаровск» 3:2 «Ахмат»;
«Нижний Новгород» 0:1 «Уфа»;
«Торпедо» 0:1 «Динамо»;
«Луки-Энергия» 2:1 «Енисей»;
«Сахалин» 1:0 «Арсенал».
«Авангард» 1:3 «Краснодар»;
«Тамбов» 0:1 «Крылья Советов».
«Тюмень» 0:2 ЦСКА.

p.s. повангуем немного))
ndedov
ndedov
сегодня в 18:49
Это спектакль под названием Кубок России
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:39
Не нравятся мне все эти переносы.
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