Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2018/2019

Саа: «Погба повел себя неправильно в отношении Моуриньо»

09 октября 2018, 20:52

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа встал на сторону главного тренера команды Жозе Моуриньо в его конфликте с полузащитником Полем Погба.

Ранее француз дал интервью, в котором открыто заявил, что МЮ должен гораздо больше атаковать. После этого португалец лишил его статуса вице-капитана.

Думаю, Погба сделал это специально. Это неправильно. 

Такое интервью оказывает лишнее давление на тренера, лучше обсуждать подобное в раздевалке. Я бы сказал Полю, что такое нельзя говорить, потому что ты не тренер.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Погба: «Гризманн и Мбаппе заслуживают „Золотой мяч“ гораздо больше меня»
09 октября 2018
Начо: «Игроки „Реала“ будут с Лопетеги до самого конца»
09 октября 2018
Кэррик: «Из-за поражения в финале ЛЧ от „Барселоны“ 2 года был в депрессии»
09 октября 2018
Станкович: «Итальянские клубы, кроме „Ювентуса“, сражаются за второе место»
09 октября 2018
Ван Дейк: «„Ливерпуль“ заслужил уважение „Манчестер Сити“»
09 октября 2018
Пако Алькасер: «Ушел из „Барселоны“, чтобы быть счастливым»
09 октября 2018
Все комментарии
простo луп
простo луп
10 октября 2018 в 01:14
может быть
ДСА
ДСА
09 октября 2018 в 20:58
Моуриньо первый начал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 