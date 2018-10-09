Саа: «Погба повел себя неправильно в отношении Моуриньо»

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09 октября 2018, 20:52

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» встал на сторону главного тренера команды в его конфликте с полузащитником .

Ранее француз дал интервью, в котором открыто заявил, что МЮ должен гораздо больше атаковать. После этого португалец лишил его статуса вице-капитана.