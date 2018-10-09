Саа: «Погба повел себя неправильно в отношении Моуриньо»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа встал на сторону главного тренера команды Жозе Моуриньо в его конфликте с полузащитником Полем Погба.
Ранее француз дал интервью, в котором открыто заявил, что МЮ должен гораздо больше атаковать. После этого португалец лишил его статуса вице-капитана.
Думаю, Погба сделал это специально. Это неправильно.
Такое интервью оказывает лишнее давление на тренера, лучше обсуждать подобное в раздевалке. Я бы сказал Полю, что такое нельзя говорить, потому что ты не тренер.