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Валуев встретится с болельщиками «Зенита»

вчера, 18:11

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев проведет встречу с болельщиками «Зенита» перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова». 

Валуев перед игрой проведет автограф-сессию, которая начнется в 17:30 мск и продлится в течение часа. 

Помимо встречи с Валуевым болельщиков ждут показательные бои ММА, мастер-классы по единоборствам, детское сумо, испытание силомерами, выступление «Поющего ядра» и другие развлечения.

Напомним, что «Зенит» в прошлом туре уступил ЦСКА (0:2).

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   105 / 787
вчера в 20:55
во время встречи ни один Гулливер не пострадал)
fcspartak
fcspartak
   166 / 787
вчера в 20:22
переживаю за Степана.... хотя он наверное выберет выступление «Поющего ядра» и другие развлечения.
ermak6848
ermak6848
   102 / 787
вчера в 20:17
Коля - Кувалда решил бакланов " погонять " или заявить, кто " обидит - обзовёт ",
то будет иметь дело с ним....
место уже известно - Стрелка Васильевского острова ....
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 787
вчера в 20:04
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   133 / 787
вчера в 19:29
Всё , пипец голубым ! Сколько ящиков заказывать ?! )))))))))))))))))))))))))
Accinit
Accinit ответил Jeck Denielse
   73 / 787
вчера в 19:26
А зачем ему в Думе говорить?
quinn-se
quinn-se
   44 / 787
вчера в 18:54
Валуев встретится с болельщиками «Зенита»
---------------------------------------
-И даст им ... юлей, на всякий случай, чтобы лучше "болели".
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 787
вчера в 18:50
Каждый может пригласить его на спарринг
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 787
вчера в 18:45
Его бы в Спартак, в помощники к Кононову. Ромашку на подоконнике строить ;)
Остапчук 67
Остапчук 67
   120 / 787
вчера в 18:43
Чего не сделаешь за деньги.
За адекватность
За адекватность
   76 / 787
вчера в 18:41
Ради интереса глянул википедию."Первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды." Занавес.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   232 / 787
вчера в 18:35
Законченный лицемер этот ваш Валуев.Спартак за это его ненавидит а Зенит обожает.
LAISMEN
LAISMEN
   233 / 787
вчера в 18:26
Чего только не сделает человек ради собственного величия и благополучия.....
Accinit
Accinit
   73 / 787
вчера в 18:22
Ничего толкового не скажет.
LAISMEN
LAISMEN
   233 / 787
вчера в 18:20
Дядя заблудился))))Ему в цирке пиариться надо. Причем тут футбол.
Adepta
Adepta
   46 / 787
вчера в 18:17
Валуев лучше бы государственными делами в Думе занимался, а не сидел там вместо мебели единоросской.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил cska plus
   75 / 787
вчера в 18:14
Бить будет.
Не, так, слегка, повалтузит немного.... По боксу чувак скучает.
Abordage
Abordage
   32 / 787
вчера в 18:12
А Валуев тоже в футбол собрался играть?
cska plus
cska plus
   1 / 787
вчера в 18:12
Бить будет.
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