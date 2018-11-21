Валуев встретится с болельщиками «Зенита»

вчера, 18:11

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев проведет встречу с болельщиками «Зенита» перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».

Валуев перед игрой проведет автограф-сессию, которая начнется в 17:30 мск и продлится в течение часа.

Помимо встречи с Валуевым болельщиков ждут показательные бои ММА , мастер-классы по единоборствам, детское сумо, испытание силомерами, выступление «Поющего ядра» и другие развлечения.