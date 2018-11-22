Бывший технический директор «Ман Сити» получил должность в «Бернли»

49-летний специалист Майк Ригг назначен новым техническим директором «Бернли».
Англичанин запомнился футбольным болельщикам работой на аналогичной должности в «Манчестер Сити», когда в клуб пришли Серхио Агуэро и Давид Сильва.
Burnley Football Club is delighted to announce the appointment of Mike Rigg as Technical Director.https://t.co/14xjkiZFdE pic.twitter.com/hjq5HDGph6— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 22 ноября 2018 г.
После ничьей с «Лестером» в 12-м туре АПЛ «Бернли» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.