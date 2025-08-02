Шарль Каборе: «Галицкий заслужил ещё одну победу в Российской Премьер-Лиге»

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вчера, 12:39

Бывший полузащитник «Краснодара» и московского «Динамо» высказался о перспективах этих команд в новом сезоне РПЛ .

У «бело-голубых» продолжают оставаться большие амбиции. Смогут ли они их воплотить? Сложный вопрос. Я хорошо отношусь к «Динамо», но больших успехов желаю «Краснодару». Я желаю «быкам» защитить чемпионский титул в новом сезоне. Команде по силам сделать это. Президент Сергей Галицкий заслужил ещё одну большую победу.

Напомним, что в сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России.