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Шарль Каборе: «Галицкий заслужил ещё одну победу в Российской Премьер-Лиге»

вчера, 12:39

Бывший полузащитник «Краснодара» и московского «Динамо» Шарль Каборе высказался о перспективах этих команд в новом сезоне РПЛ.

У «бело-голубых» продолжают оставаться большие амбиции. Смогут ли они их воплотить? Сложный вопрос. Я хорошо отношусь к «Динамо», но больших успехов желаю «Краснодару». Я желаю «быкам» защитить чемпионский титул в новом сезоне. Команде по силам сделать это. Президент Сергей Галицкий заслужил ещё одну большую победу.

Напомним, что в сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России.

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Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 19:36, ред.
d2pgkw6f2zav и r59hfea7mw87 вы правда вместе болеете за футбольный клуб из второго дивизиона чемпионата Суринама Bomastar? Это же чудесно! Сразу двое. Пока писал, аватарки поменялись. Чудеса!
d2pgkw6f2zav
d2pgkw6f2zav
вчера в 14:45
Одну победу Галицкому подарил Зенит, рассчитывать на вторую подряд подачку не корректно.
r59hfea7mw87
r59hfea7mw87
вчера в 13:49
Дай Бог им остаться в претендентах, старт уже даёт место для размещения
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:44
Такие дела надо решать на футбольном поле.
Гость
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