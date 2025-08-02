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Кубок, выигранный «Спартаком» в 90-х, выставили на игре женских команд

вчера, 13:59

Кубок России, выигранный игроками «Спартака» в 1994 и 1998 году, был выставлен перед матчем 1/4 финала Кубка России среди женских команд между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Трофей в виде вазы с нанесённым на него триколором и названием «Кубок России по футболу» вручался с 1993 по 2000 год. В 1994-м москвичи в серии пенальти обыграли ЦСКА, в 1998-м «красно-белые» со счётом 1:0 одолели «Локомотив».

Перед встречей женского «Спартака» болельщики могли сфотографироваться с трофеем, а также получить автограф трёхкратного чемпиона СССР, двукратного чемпиона России, обладателя Кубка страны, второго бомбардира в истории «Спартака» Сергея Родионова.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 15:06, ред.
Понятно что больше выставить нечего.
В первом матче на кубок России в эту среду ЦСКА - Локомотив на ВЭБ Арене ЦСКА выставил два кубка, Кубок России и Суперкубок России для фотографирования болельщиков с трофеями. Вот это я понимаю.
9pxfzkkw6qw7
9pxfzkkw6qw7
вчера в 14:36
Скоро 50 лет будут праздновать с того случая, больше похвастаться нечем.
Вещий
Вещий
вчера в 14:22
Ну хоть такой трофей попытается взбодриться женский Спартак
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:08
А более свежего нет ничего, штоле?...
Гость
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