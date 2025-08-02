Кубок, выигранный «Спартаком» в 90-х, выставили на игре женских команд

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вчера, 13:59

Кубок России, выигранный игроками «Спартака» в 1994 и 1998 году, был выставлен перед матчем 1/4 финала Кубка России среди женских команд между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Трофей в виде вазы с нанесённым на него триколором и названием «Кубок России по футболу» вручался с 1993 по 2000 год. В 1994-м москвичи в серии пенальти обыграли ЦСКА , в 1998-м «красно-белые» со счётом 1:0 одолели «Локомотив».