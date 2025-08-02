«Спартак» ведёт переговоры об аренде защитника «Галатасарая»

Защитник «Галатасарая» Карлос Куэста продолжает переговоры с московским «Спартаком».
По информации источника, «красно-белые» намерены взять игрока в аренду на 1 год за 1 млн евро с возможностью выкупа за 7 млн евро. Но турецкая сторона настаивает либо на полноценной покупке прямо сейчас, либо на том, чтобы опция приобретения в арендном договоре имела обязательный характер. Сообщается, что сам 26-летний футболист заинтересован в переезде в Москву.
Куэста перешёл в «Галатасарай» в феврале 2025 года и провёл за команду 9 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
О том, что «красно-белые» следят за игроком, стало известно ещё две недели назад.