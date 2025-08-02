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«Спартак» ведёт переговоры об аренде защитника «Галатасарая»

вчера, 13:36

Защитник «Галатасарая» Карлос Куэста продолжает переговоры с московским «Спартаком».

По информации источника, «красно-белые» намерены взять игрока в аренду на 1 год за 1 млн евро с возможностью выкупа за 7 млн евро. Но турецкая сторона настаивает либо на полноценной покупке прямо сейчас, либо на том, чтобы опция приобретения в арендном договоре имела обязательный характер. Сообщается, что сам 26-летний футболист заинтересован в переезде в Москву.

Куэста перешёл в «Галатасарай» в феврале 2025 года и провёл за команду 9 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

О том, что «красно-белые» следят за игроком, стало известно ещё две недели назад.

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01 августа
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 15:33
Это лично для Станковича, будет от журналистов защищать и от судейских ошибок, а так же если вдруг у нашего шарлатана лысого возникнет желание взять на себя ответственность за свою работу тоже будет защищать от таких необдуманных шагов
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 14:05
А лучше два...)
bdn69mtyve4m
bdn69mtyve4m
вчера в 13:45
Спартак делает ставку на игроков из турецких команд, хотя для места в середине таблицы это в самый раз.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:44
Значит Спартаку нужен защитник.
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