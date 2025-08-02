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«Барселона» лидирует, «Спартак» в тройке. Итоги конкурса прогнозов за июль

вчера, 13:15

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Georgy Cherdantsev. Второе место занял Majik. Замкнул топ-3 ДСА.

Пользователь Выигрыш
1. Логотип Барселона Georgy Cherdantsev 15402
2. Majik 2967
3. Логотип Спартак ДСА 1687
4*. Zwerz 686
5*. Garpium 686
6*. Atist 414
7*. Rudokor 414
8*. Логотип Волга Scorp689 0
9*. Логотип Пари НН Zimmer 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь Звезда по имени Солнце, занявший первое место в группе Заболотного.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает volga.kot, второе ОПС, а третье — Michail Slavnov.

Рейтинг возврата инвестиций
1. Логотип Бавария volga.kot 70
2. ОПС 31
3. Логотип Ротор Michail Slavnov 30
4. alexby26 19
5. Логотип Волга Scorp689 17
6. grach-w 16
7. Логотип Зенит Ангел неБесГрешен 14
8. Логотип Краснодар КЭТиК 13
9. Логотип Зенит shlomo 10
10. Логотип Зенит Вещий 10

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:18
Спасибо за поздравления!
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:56
Из 10-ти финалистов знакомых юзеров всего 3 и двое из них призерах, остальные скорее всего клоны (если я не ошибаюсь)....
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:58
Жору с победой в КП)))) Молодец!От души поздравляю!Своим трудом а не фермерским!
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