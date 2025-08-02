«Барселона» лидирует, «Спартак» в тройке. Итоги конкурса прогнозов за июль

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вчера, 13:15

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Georgy Cherdantsev. Второе место занял Majik. Замкнул топ-3 ДСА.

Пользователь Выигрыш 1. Georgy Cherdantsev 15402 2. Majik 2967 3. ДСА 1687 4*. Zwerz 686 5*. Garpium 686 6*. Atist 414 7*. Rudokor 414 8*. Scorp689 0 9*. Zimmer 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь Звезда по имени Солнце, занявший первое место в группе Заболотного.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает volga.kot, второе ОПС, а третье — Michail Slavnov.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.