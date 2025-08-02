«Барселона» лидирует, «Спартак» в тройке. Итоги конкурса прогнозов за июль

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.
Победителем по итогам месяца стал пользователь Georgy Cherdantsev. Второе место занял Majik. Замкнул топ-3 ДСА.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Georgy Cherdantsev
|15402
|2.
|Majik
|2967
|3.
|ДСА
|1687
|4*.
|Zwerz
|686
|5*.
|Garpium
|686
|6*.
|Atist
|414
|7*.
|Rudokor
|414
|8*.
|Scorp689
|0
|9*.
|Zimmer
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь Звезда по имени Солнце, занявший первое место в группе Заболотного.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает volga.kot, второе ОПС, а третье — Michail Slavnov.
|1.
|volga.kot
|70
|2.
|ОПС
|31
|3.
|Michail Slavnov
|30
|4.
|alexby26
|19
|5.
|Scorp689
|17
|6.
|grach-w
|16
|7.
|Ангел неБесГрешен
|14
|8.
|КЭТиК
|13
|9.
|shlomo
|10
|10.
|Вещий
|10
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.