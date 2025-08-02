Форвард «Реала» Родриго согласился перейти в «Ливерпуль»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Силва дал своё согласие на трансфер в «Ливерпуль».
Как сообщает источник, по итогам переговоров «красным» удалось договориться с 24-летним игроком и его агентами. После успешной продажи Луиса Диаса в «Баварию» у мерсисайдцев появились дополнительные средства для приобретений, которые они готовы выплатить «Реалу» за Родриго. Стоимость перехода может составить около 80 млн евро.
В минувшем сезоне он сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач.
А вообще, Реалу стоило бы дать ему шанс, вместо того же капризного Винисиуса.
А вообще, Реалу стоило бы дать ему шанс, вместо того же капризного Винисиуса.