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Форвард «Реала» Родриго согласился перейти в «Ливерпуль»

вчера, 14:10

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Силва дал своё согласие на трансфер в «Ливерпуль».

Как сообщает источник, по итогам переговоров «красным» удалось договориться с 24-летним игроком и его агентами. После успешной продажи Луиса Диаса в «Баварию» у мерсисайдцев появились дополнительные средства для приобретений, которые они готовы выплатить «Реалу» за Родриго. Стоимость перехода может составить около 80 млн евро.

В минувшем сезоне он сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:42
Родриго то дал своё соглашение в Ливерпуль, беда для Реала в том,что Ливерпуль им совсем не интересуется.... Может всё таки в Арсенал.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:38
Лучше уже Исака,чем этого мадридца. Ну или никого.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:19
Игрок он так себе стоит ли его подписывать?
Hamman
Hamman
вчера в 15:24
Продажа Родриго это однозначно ослабление команды. Но и отсутствие игровой практики также в минус и команде и игроку. Жаль если действительно продадут, имхо он не хуже Винни, а по некоторым аспектам даже лучше...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:04
Уверен Ливерпуль не пропадет, Родриго замечательный игрок, и мало чем уступает Винисиусу, просто на фоне всех проблем Реала, и игры не на своей позиции, мешали ему раскрыться по полной.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:50
Ну вот, это и случилось... Может оно и к лучшему? Все-таки Ливерпуль великий клуб, а Родриго есть что доказывать...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:31
Интересно будет понаблюдать за ним в Англии, потянет или не потянет. Тем более после такого его не стабильного сезона.
А вообще, Реалу стоило бы дать ему шанс, вместо того же капризного Винисиуса.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:27
Посмотрим на его карьеру в АПЛ...
shlomo
shlomo
вчера в 14:20
Наверное все же он сделал правильный выбор...
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