Форвард «Реала» Родриго согласился перейти в «Ливерпуль»

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вчера, 14:10

Нападающий мадридского «Реала» дал своё согласие на трансфер в «Ливерпуль».

Как сообщает источник, по итогам переговоров «красным» удалось договориться с 24-летним игроком и его агентами. После успешной продажи Луиса Диаса в «Баварию» у мерсисайдцев появились дополнительные средства для приобретений, которые они готовы выплатить «Реалу» за Родриго. Стоимость перехода может составить около 80 млн евро.

В минувшем сезоне он сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач.