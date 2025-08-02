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Новичок «Локомотива» и игроки «Акрона». Итоги Fantasy за июль

вчера, 12:59

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием KWW19. Второе место занимает Jnusia. Замыкает первую тройку Rosol.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 KWW19 286
2 Jnusia 282
3 Rosol 278
4 Maryia 273
5 Uladim 271
6 Babcha 270
7 Сборная Украины 250
8 ФК Уэска 245
9 20Bulls25 238
10 ФК Галатасарай 221
11 Варяг 218
12 ФК Черная Звезда 217
13 Street Judges 212
14 ИЗУМРУД 212
15 РУБИН 210
16 Пуффендуйцы 207
17 Зенит Москва 199
18 внучата- 199
19 Space Rangers 184
20 Владимир Голубятников Февраль 2023 178
21 Команда Drynya 178
22 Команда ЦСКА 173
23 Нищеброды из Мадрида 171
24 Игорь Болдырев Март 2024 164
25 Cucaraha 148
26 В — 12 147
27 Шаровики 143
28 Real Valencia 142
29 АЛМАЗ 138
30 Оборванцы из Мадрида 137

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Новичок «Локомотива» и игроки «Акрона». Итоги Fantasy за июль

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Источник: soccer.ru
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