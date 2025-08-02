Новичок «Локомотива» и игроки «Акрона». Итоги Fantasy за июль

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием KWW19. Второе место занимает Jnusia. Замыкает первую тройку Rosol.
|Команда
|Очки
|1
|KWW19
|286
|2
|Jnusia
|282
|3
|Rosol
|278
|4
|Maryia
|273
|5
|Uladim
|271
|6
|Babcha
|270
|7
|Сборная Украины
|250
|8
|ФК Уэска
|245
|9
|20Bulls25
|238
|10
|ФК Галатасарай
|221
|11
|Варяг
|218
|12
|ФК Черная Звезда
|217
|13
|Street Judges
|212
|14
|ИЗУМРУД
|212
|15
|РУБИН
|210
|16
|Пуффендуйцы
|207
|17
|Зенит Москва
|199
|18
|внучата-
|199
|19
|Space Rangers
|184
|20
|Владимир Голубятников Февраль 2023
|178
|21
|Команда Drynya
|178
|22
|Команда ЦСКА
|173
|23
|Нищеброды из Мадрида
|171
|24
|Игорь Болдырев Март 2024
|164
|25
|Cucaraha
|148
|26
|В — 12
|147
|27
|Шаровики
|143
|28
|Real Valencia
|142
|29
|АЛМАЗ
|138
|30
|Оборванцы из Мадрида
|137
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.