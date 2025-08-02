МЮ упускает ещё одного топ-форварда. Провалились с Дьёкерешем, а их новая цель в шаге от «Ньюкасла»

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02 августа 2025, 13:43

Шешко – один из главных трансферных лотов.

Остановился в шаге от «Арсенала» – «канониры» выбрали другого игрока

К Беньямину Шешко давно присматривался Микель Артета. Всё-таки «канониры» длительный отрезок искали форварда, который бы отвечал запросам испанского менеджера. Перебрали варианты с Тоуни, Исаком, пытались оформить переход три трансферных окна кряду – всё безуспешно. В переговоры по Шешко вступили ещё в мае.

Лондонцы обсуждали с «Лейпцигом» структуру сделки, говорилось о компенсации в 80 миллионов евро. При этом параллельно клуб вёл переговоры со «Спортингом» – также в шорт-лист входил Виктор Дьёкереш. Постепенно «Арсенал» полностью переключил внимание на шведа. Лиссабонцы упирались, требуя 80 млн евро – но в случае с Шешко ценник мог вырасти до 100 миллионов, так что англичане продавливали португальский топ-клуб.

Как итог – трансфер Шешко в «Арсенал» сорвался, «канониры» переключились на Дьёкереша, согласовали-таки условия сделки со «Спортингом» и успели оформить переход до старта сезона. Для лондонцев это плюс, но Беньямин остался без повышения, хотя был крайне близок.

«Лейпциг» реабилитируется, но у словенца нет причин оставаться

Кажется, форварду не о чем волноваться. Он ещё в 17 лет оказался в системе «Ред Булл» – выстроенной структуре с клубами в ведущих чемпионатах. От «Зальцбурга» дорос до «Лейпцига», где провёл уже два сезона. Футболисту 22 года, а он вырос в лидера одного из топ-клубов Бундеслиги, пользуется спросом среди европейских грандов. Если не сейчас, то в ближайшие трансферные окна всё равно уйдёт на повышение.

Только с этим точно нельзя затягивать. Уже сейчас Беньямину тесно в «Лейпциге». Это при Нагельсманне клуб был конкурентом «Баварии», серьёзной силой. С тех пор коллектив растерял свои позиции. Теперь место в тройке – не норма, а задача-максимум. После третьего места в сезоне-22/23 команда при Марко Розе не смогла развить успех – минувший чемпионат завершили седьмыми, так что на проекте уроженца Лейпцига поставили крест.

На выходе – Шешко уже стал лидером и лучшим бомбардиром команды, привлекает интерес топ-клубов. «Лейпциг» не может позволить игроку бороться за трофеи, так ещё и рискует уйти в длительную перестройку. Молодой словенец уже взял от этого клуба всё, что ему было необходимо – причин оставаться просто нет.

МЮ – единственный, кто не закрыл потребность в нападающем

Сейчас инсайды связывают Беньямина с «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы довели ситуацию с поиском форварда до абсурда. Их потребность растягивается примерно на тот же период, что у «Арсенала». Ушёл Криштиану Роналду, не осталось результативного страйкера. После того как начался спад у Рэшфорда, это особенно бросалось в глаза. Были попытки найти подходящего игрока – сначала промахнулись с Хёйлундом, потом – с Зиркзее.

Текущим летом на поиски игрока на острие вышли сразу «Арсенал», «Ливерпуль» и «красные дьяволы». Что касается игроков, чаще всего мелькали фамилии Дьёкереша, Экитике, Исака, Шешко. Боролись примерно за одних и тех же. Мерсисайдцы пытались уломать «Ньюкасл» – но, поняв, что это бессмысленно, быстро оформили сделку по Экитике. «Канониры» методично обхаживали «Спортинг» и договорились по Дьёкерешу. «Ливерпуль» успел даже вернуться к переговорам по Исаку – вдруг удастся взять ещё одного элитного нападающего. «Юнайтед» всё это время отмалчивались. Пока конкуренты провели масштабную трансферную кампанию и укрепили нужные позиции, манкунианцы оставили наиболее проблемную вообще без усиления. И проснулись только сейчас.

Возможен обмен

В конце июля «красные дьяволы» вышли на связь с «Лейпцигом» и сообщили о готовности сделать официальное предложение по Беньямину Шешко в том случае, если словенец готов на трансфер. «Лейпциг» готов рассмотреть предложения на сумму как минимум 75 миллионов евро и с бонусами.

В то же время «Ман Юнайтед» ищет решение по Расмусу Хёйлунду – уже ясно, что датчанин не прижился в команде и не даст необходимого уровня результативности, а удерживать такого игрока на скамейке просто нет смысла. Спрос на него есть в Бундеслиге – и тот же «Лейпциг» рассматривает Расмуса в качестве усиления.

«Юнайтед» хотят рассмотреть вариант с включением датчанина в сделку по Шешко – и даже в таком случае придётся потратиться, поскольку Хёйлунда оценивают в менее чем 45 млн евро.

Подключился «Ньюкасл» – это будет провал манкунианцев

МЮ возился слишком долго. Питали надежды забрать Уоткинса – при этом изначально было ясно, что трансфер внутри чемпионата пройдёт лишь с огромной наценкой. На Шешко полноценно переключились только в конце июля – и тогда же на словенца вышел «Ньюкасл». Так что манкунианцам некого винить в своих же ошибках.