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МЮ упускает ещё одного топ-форварда. Провалились с Дьёкерешем, а их новая цель в шаге от «Ньюкасла»

02 августа 2025, 13:43
Шешко

Шешко – один из главных трансферных лотов.

Остановился в шаге от «Арсенала» – «канониры» выбрали другого игрока

К Беньямину Шешко давно присматривался Микель Артета. Всё-таки «канониры» длительный отрезок искали форварда, который бы отвечал запросам испанского менеджера. Перебрали варианты с Тоуни, Исаком, пытались оформить переход три трансферных окна кряду – всё безуспешно. В переговоры по Шешко вступили ещё в мае.

Лондонцы обсуждали с «Лейпцигом» структуру сделки, говорилось о компенсации в 80 миллионов евро. При этом параллельно клуб вёл переговоры со «Спортингом» – также в шорт-лист входил Виктор Дьёкереш. Постепенно «Арсенал» полностью переключил внимание на шведа. Лиссабонцы упирались, требуя 80 млн евро – но в случае с Шешко ценник мог вырасти до 100 миллионов, так что англичане продавливали португальский топ-клуб.

Как итог – трансфер Шешко в «Арсенал» сорвался, «канониры» переключились на Дьёкереша, согласовали-таки условия сделки со «Спортингом» и успели оформить переход до старта сезона. Для лондонцев это плюс, но Беньямин остался без повышения, хотя был крайне близок.

«Лейпциг» реабилитируется, но у словенца нет причин оставаться

Кажется, форварду не о чем волноваться. Он ещё в 17 лет оказался в системе «Ред Булл» – выстроенной структуре с клубами в ведущих чемпионатах. От «Зальцбурга» дорос до «Лейпцига», где провёл уже два сезона. Футболисту 22 года, а он вырос в лидера одного из топ-клубов Бундеслиги, пользуется спросом среди европейских грандов. Если не сейчас, то в ближайшие трансферные окна всё равно уйдёт на повышение.

Только с этим точно нельзя затягивать. Уже сейчас Беньямину тесно в «Лейпциге». Это при Нагельсманне клуб был конкурентом «Баварии», серьёзной силой. С тех пор коллектив растерял свои позиции. Теперь место в тройке – не норма, а задача-максимум. После третьего места в сезоне-22/23 команда при Марко Розе не смогла развить успех – минувший чемпионат завершили седьмыми, так что на проекте уроженца Лейпцига поставили крест.

На выходе – Шешко уже стал лидером и лучшим бомбардиром команды, привлекает интерес топ-клубов. «Лейпциг» не может позволить игроку бороться за трофеи, так ещё и рискует уйти в длительную перестройку. Молодой словенец уже взял от этого клуба всё, что ему было необходимо – причин оставаться просто нет.

МЮ – единственный, кто не закрыл потребность в нападающем

Сейчас инсайды связывают Беньямина с «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы довели ситуацию с поиском форварда до абсурда. Их потребность растягивается примерно на тот же период, что у «Арсенала». Ушёл Криштиану Роналду, не осталось результативного страйкера. После того как начался спад у Рэшфорда, это особенно бросалось в глаза. Были попытки найти подходящего игрока – сначала промахнулись с Хёйлундом, потом – с Зиркзее.

Текущим летом на поиски игрока на острие вышли сразу «Арсенал», «Ливерпуль» и «красные дьяволы». Что касается игроков, чаще всего мелькали фамилии Дьёкереша, Экитике, Исака, Шешко. Боролись примерно за одних и тех же. Мерсисайдцы пытались уломать «Ньюкасл» – но, поняв, что это бессмысленно, быстро оформили сделку по Экитике. «Канониры» методично обхаживали «Спортинг» и договорились по Дьёкерешу. «Ливерпуль» успел даже вернуться к переговорам по Исаку – вдруг удастся взять ещё одного элитного нападающего. «Юнайтед» всё это время отмалчивались. Пока конкуренты провели масштабную трансферную кампанию и укрепили нужные позиции, манкунианцы оставили наиболее проблемную вообще без усиления. И проснулись только сейчас.

Возможен обмен

В конце июля «красные дьяволы» вышли на связь с «Лейпцигом» и сообщили о готовности сделать официальное предложение по Беньямину Шешко в том случае, если словенец готов на трансфер. «Лейпциг» готов рассмотреть предложения на сумму как минимум 75 миллионов евро и с бонусами.

В то же время «Ман Юнайтед» ищет решение по Расмусу Хёйлунду – уже ясно, что датчанин не прижился в команде и не даст необходимого уровня результативности, а удерживать такого игрока на скамейке просто нет смысла. Спрос на него есть в Бундеслиге – и тот же «Лейпциг» рассматривает Расмуса в качестве усиления.

«Юнайтед» хотят рассмотреть вариант с включением датчанина в сделку по Шешко – и даже в таком случае придётся потратиться, поскольку Хёйлунда оценивают в менее чем 45 млн евро.

Подключился «Ньюкасл» – это будет провал манкунианцев

МЮ возился слишком долго. Питали надежды забрать Уоткинса – при этом изначально было ясно, что трансфер внутри чемпионата пройдёт лишь с огромной наценкой. На Шешко полноценно переключились только в конце июля – и тогда же на словенца вышел «Ньюкасл». Так что манкунианцам некого винить в своих же ошибках.

По последним данным, сам форвард предпочитает вариант с «сороками» и уже принял окончательное решение. Клуб готов удовлетворить запросы футболиста по условиям контракта и «Лейпцига» – по условиям трансфера. И для Беньямина этот вариант куда интереснее. Сейчас в МЮ нет ничего, кроме истории и имени. Прошлый сезон манкунианцы провалили, страдают всё от тех же проблем, что и 5, 7, 10 лет назад – изменились только имена. А с «Ньюкаслом» хотя бы будет Лига чемпионов, перспективы и здоровая обстановка.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:42
если и переходить словенцу то точно не в болото мю...
автор прав переход к сорокам это ЛЧ, перспектива и здоровая обстановка.
плюс Хау сильнее тренер , чем аморим
myst5
myst5
02 августа в 22:21
Не нужен нам Шешко . Не уверен что он сильнее Хёйлунда . Давайте не забывать что это чемпионат Германии . Из всех слухов что были интересен был Этиките потому что сама его игра очень интересна и Уоткинсон потому что проверенный вариант . А ещё в целом было бы не плохо глянуть на Осимеха
kovalev-barin
kovalev-barin
02 августа в 17:02
Абсолютно не согласен с автором.

По поводу того, что Лейпциг рассматривает предложение от Ньюкасла - вкинул его довольно сомнительный инсайдер, у которого в лучшем случае одно попадание из пяти. Все проверенные инсайдеры пока говорят, что предложение - на рассмотрении.

И это объяснить весьма логично: Лейпциг в свою очередь заинтересован в Расмусе. Почему - для меня такая же загадка, как и для всех... но тем не менее, инсайдеры это подтверждают. Поэтому самый логичный вариант и для МЮ, чтобы не нарушать ФФП, и для РБ, чтобы не остаться без нападающего - это обмен с доплатой МЮ: Юнайтед получает интересного им нападающего и не парится, куда пристроить Хейлуна - Лейпциг получает взамен нападающего и деньги.

Если же продавать Шешко в Ньюкасл - то МЮ не будет продавать Расмуса, пока не купит нападающего на замену, а из оставшихся вариантов - только Уоткинс. Но в этом случае Вилла будет выкручивать МЮ одно место, потому что будет понимать, что других вариантов у Юнайтед нету. Сам Лейпциг тоже будет будет вынужден искать кого-то в нападение, и у них вариантов в шорт-листе еще меньше, чем у МЮ.

Поэтому я думаю, что либо состоится обмен, либо же трансфер Шешко не случится вовсе, а Ньюкасл либо попробует пойти за Уоткинсом, либо банально никуда не отпустит Исака
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
02 августа в 14:36, ред.
Только смена собственника..., с последующей - полной чисткой аппарата управления. Больше у МЮ нет вариантов. Рэдклифф некомпетентен..., в других вопросах и сферах жизни да, мужик шарит..., но не в футболе.
Гость
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