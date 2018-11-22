Мутко в скором времени объявит об отставке с поста в РФС

сегодня, 14:06

Сообщается, что Виталий Мутко в скором времени должен покинуть пост президента РФС .



О своём решении руководитель должен объявить на заседании исполнительного комитета РФС , которое состоится 6 декабря. Основными кандидатами на его место являются председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия-2020» Алексей Сорокин.



Напомним, что Мутко приостановил свою деятельность на посту РФС в 2017 году. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.