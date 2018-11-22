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Мутко в скором времени объявит об отставке с поста в РФС

сегодня, 14:06

Сообщается, что Виталий Мутко в скором времени должен покинуть пост президента РФС.

О своём решении руководитель должен объявить на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится 6 декабря. Основными кандидатами на его место являются председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия-2020» Алексей Сорокин.

Напомним, что Мутко приостановил свою деятельность на посту РФС в 2017 году. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   55 / 783
сегодня в 16:26
Наконец-то. Еще бы Газпром, развращающий молодых игроков, забрали бы. И Миллера туда же. И глядишь поднимет голову российский футбол, начнется конкуренция, совесть появится..
valt134
valt134
   199 / 783
сегодня в 16:17
Что-то «речник» «воду мутит».
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   81 / 783
сегодня в 15:58
Наконец-то!
А Дюков порядок наведёт!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   46 / 783
сегодня в 15:58
    Гавроша
    Гавроша
       31 / 783
    сегодня в 15:55
    Надо дюкова.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил VIPded
       261 / 783
    сегодня в 15:52
    Слабо верится... Корни глубоки... )))
    Круговая порука мажет как копоть)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       78 / 783
    сегодня в 15:35
    И это не может не радовать! Прямо очень хорошая новость под конец года)
    Гус Пойет
    Гус Пойет
       41 / 783
    сегодня в 15:35
    Скорей бы
    Tostao
    Tostao
       167 / 783
    сегодня в 15:18
    Bayern Best
    Bayern Best
       47 / 783
    сегодня в 15:06
    Хоть это радует.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
       454 / 783
    сегодня в 14:43
    Так как Владимир Владимирович своих не бросает и видит в них неиссякаемый потенциал, Мутко продолжит успешную работу по развалу других отраслей в нашей необъятной стране
    VIPded
    VIPded
       72 / 783
    сегодня в 14:39
    Слабо верится... Корни глубоки... )))
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       368 / 783
    сегодня в 14:31
    А когда он вообще все посты покинет?!75
    ДАША Д
    ДАША Д
       98 / 783
    сегодня в 14:29
    Для того что бы покинуть пост его восстановят.
    Vladimir808
    Vladimir808
       517 / 783
    сегодня в 14:23
    Ну Саша Дюков....это еще тот прожектер...((((
    Его Зенит должен был дважды за предыдущее десятилетие забрать Ушастого.
    А в промежутках пару-тройку раз- Лигу Европы....((((
    Тогда- Сорокин!!! Он и Олимпиаду 14 готовил и ЧМ18, реальный парень!!!
    Я обиделся
    Я обиделся
       101 / 783
    сегодня в 14:17
    а толк? очередная питерская марионетка придет.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       109 / 783
    сегодня в 14:15
    Скатертью дорога!!!
    Ему и в Правительстве нечего делать.
    Чингачгук
    Чингачгук
       35 / 783
    сегодня в 14:12
    А спартак не расформируют?
    vistory
    vistory
       19 / 783
    сегодня в 14:10
    Тогда и Стасика тарасовского погонят?
    cska plus
    cska plus
       1 / 783
    сегодня в 14:08
    Неужели это свершится, не поверю пока не увижу приказ об увольнении.
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