Мутко в скором времени объявит об отставке с поста в РФС

Сообщается, что Виталий Мутко в скором времени должен покинуть пост президента РФС.
О своём решении руководитель должен объявить на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится 6 декабря. Основными кандидатами на его место являются председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия-2020» Алексей Сорокин.
Напомним, что Мутко приостановил свою деятельность на посту РФС в 2017 году. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.
А Дюков порядок наведёт!
А Дюков порядок наведёт!
Его Зенит должен был дважды за предыдущее десятилетие забрать Ушастого.
А в промежутках пару-тройку раз- Лигу Европы....((((
Тогда- Сорокин!!! Он и Олимпиаду 14 готовил и ЧМ18, реальный парень!!!
Его Зенит должен был дважды за предыдущее десятилетие забрать Ушастого.
А в промежутках пару-тройку раз- Лигу Европы....((((
Тогда- Сорокин!!! Он и Олимпиаду 14 готовил и ЧМ18, реальный парень!!!
Ему и в Правительстве нечего делать.
Ему и в Правительстве нечего делать.