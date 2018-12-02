На уход Шюррле из «Челси» повлияло отравление курицей

Нападающий «Фулхэма» Андре Шюррле перед матчем АПЛ против «Челси» рассказал о неприятной истории, которая случилась с ним в расположении сборной Германии после ЧМ-2014. Игрок отравился курицей, и вернувшись в расположение «Челси», в котором играл раньше, он уже не смог себя проявить.
Это была испорченная курица. С тех пор я курицу вообще никогда не ел. Такое случилось только со мной.
Видите, какой я тощий? Скинуть три-четыре-пять килограмм — совсем для меня не проблема. Мне понадобилось много времени, чтобы набраться сил.
Мне было очень плохо, просто не мог подняться с кровати. Сказали, что это сальмонелла.
У меня была хорошая статистика, я забивал важные голы, тренер «Челси» в меня верил. Но второй год оказался очень сложным. Я очень ослабел, а когда вернулся, уже не получил шанса себя проявить. Потом у меня появилась возможность вернуться в Германию, и меня отпустили.
Шюррле с июля выступает в «Фулхэме» на правах аренды.
И Шюррле был бы там в топе........)))
И Шюррле был бы там в топе........)))