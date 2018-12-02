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На уход Шюррле из «Челси» повлияло отравление курицей

02 декабря 2018, 09:26
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Нападающий «Фулхэма» Андре Шюррле перед матчем АПЛ против «Челси» рассказал о неприятной истории, которая случилась с ним в расположении сборной Германии после ЧМ-2014. Игрок отравился курицей, и вернувшись в расположение «Челси», в котором играл раньше, он уже не смог себя проявить. 

Это была испорченная курица. С тех пор я курицу вообще никогда не ел. Такое случилось только со мной.

Видите, какой я тощий? Скинуть три-четыре-пять килограмм — совсем для меня не проблема. Мне понадобилось много времени, чтобы набраться сил.

Мне было очень плохо, просто не мог подняться с кровати. Сказали, что это сальмонелла.

У меня была хорошая статистика, я забивал важные голы, тренер «Челси» в меня верил. Но второй год оказался очень сложным. Я очень ослабел, а когда вернулся, уже не получил шанса себя проявить. Потом у меня появилась возможность вернуться в Германию, и меня отпустили. 

Шюррле с июля выступает в «Фулхэме» на правах аренды.

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ХУБУЛ
ХУБУЛ
02 декабря 2018 в 13:30
А я то думал, что играть перестал. А. тут сказывается курица во всем виновата.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 декабря 2018 в 10:38
Иногда люблю почитать подборку глупейших "объяснительных"......из разряда "Я не вышел на работу в понедельник потому что подумал что это было воскресенье".....

И Шюррле был бы там в топе........)))
удав
удав
02 декабря 2018 в 10:15, ред.
не фиг сырую куру есть,ладно хоть ощипал, а то бы задохнулся от перьев=)
ДАША Д
ДАША Д
02 декабря 2018 в 10:01
Классная история
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