Аузилио: «Икарди никогда не перейдет в „Ювентус“»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио поделился мнением о нападающем команды и прокомментировал информацию агента о том, что «нерадзурри» хотели отправить аргентинца в «Ювентус».

Мы довольны Икарди как футболистом. Он постоянно берет на себя ответственность, ничего не боится. Я всегда был предельно честен и обо всем рассказывал. Самое последнее предложение о продлении контракта мы сделали два месяца назад. Пока Икарди его не принял. Это не значит, что мы не можем продвинуться вперед. Мы хотим возобновить переговоры и продолжить сотрудничество.

Что касается заявлений о том, что мы хотели продать его «Ювентусу», я даже комментировать это не буду, просто посмеюсь. В канун Рождества не хочется говорить плохих слов... Могу с радостью сказать, что Икарди никогда не перейдет в «Ювентус». Это сказки.