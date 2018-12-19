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Аузилио: «Икарди никогда не перейдет в „Ювентус“»

19 декабря 2018, 08:18

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио поделился мнением о нападающем команды Мауро Икарди и прокомментировал информацию агента о том, что «нерадзурри» хотели отправить аргентинца в «Ювентус».

Мы довольны Икарди как футболистом. Он постоянно берет на себя ответственность, ничего не боится. Я всегда был предельно честен и обо всем рассказывал. Самое последнее предложение о продлении контракта мы сделали два месяца назад. Пока Икарди его не принял. Это не значит, что мы не можем продвинуться вперед. Мы хотим возобновить переговоры и продолжить сотрудничество.

Что касается заявлений о том, что мы хотели продать его «Ювентусу», я даже комментировать это не буду, просто посмеюсь. В канун Рождества не хочется говорить плохих слов... Могу с радостью сказать, что Икарди никогда не перейдет в «Ювентус». Это сказки.

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BagioR
BagioR
19 декабря 2018 в 11:10
Икарди 3 не нужен
BagioR
BagioR
19 декабря 2018 в 11:10
Икарди 3 не нужен
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
19 декабря 2018 в 10:53
Как будто его кто-то приглашал в Юве?!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
19 декабря 2018 в 10:42
В реал надо ему переходить.
Гость
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