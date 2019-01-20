Кадар: «Не жалею, что не перешел в „Зенит“»

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кадар прошлым летом мог перейти в «Зенит», но трансфер сорвался. Футболист заявил, что не жалеет об этом.

У меня был отличный шанс продолжить карьеру в «Зените», но сделка не осуществилась. Я считаю, что это правильное развитие событий. Мой контракт действует до лета 2023 года, но «Динамо» меня отпустит, если появится хорошее предложение от европейского клуба.