Кадар: «Не жалею, что не перешел в „Зенит“»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 61’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Кадар: «Не жалею, что не перешел в „Зенит“»

20 января 2019, 11:24

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кадар прошлым летом мог перейти в «Зенит», но трансфер сорвался. Футболист заявил, что не жалеет об этом.

У меня был отличный шанс продолжить карьеру в «Зените», но сделка не осуществилась. Я считаю, что это правильное развитие событий. Мой контракт действует до лета 2023 года, но «Динамо» меня отпустит, если появится хорошее предложение от европейского клуба.

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Raketas80
Raketas80
   181 / 808
21 января в 14:00
Я тоже считаю что хорошо что не перешол.И куда его потом девать он явно уступает всем защитникам легионерам в Зените.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   27 / 808
20 января в 22:21
У меня сосед тоже на днях купил "Audi" Q6...... И это не повод мне его ненавидеть....))) ....я лишь об этом...
Я профессионально занимаюсь автомобилями и могу сообщить , что модели AUDI Q 6 не существует. Есть Q 3, Q 5, Q7. Это внедорожники и А4,А5,А6 - седаны. Желательно быть в теме, или учить матчасть.
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Алексей Коротеев
   246 / 808
20 января в 22:17
По поводу денежных мешков -это верно ! Ну тогда может обратимся к хоккейным СКА И ЦСКА ? Будем теперь ратовать за честную спортивную борьбу или промолчим ? ))
Названия команд не имеют значения.


В женском волейболе появилась команда Локомотив-Калининград, созданная с нуля, накупившая сильных игроков: Клегер, Воронкову, Кутюкову, Орлову, Дрча и т.д.

Я за них не болею и не собираюсь, хотя они и зовутся Локомотив)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Алексей Коротеев
   27 / 808
20 января в 22:16
По поводу денежных мешков -это верно ! Ну тогда может обратимся к хоккейным СКА И ЦСКА ? Будем теперь ратовать за честную спортивную борьбу или промолчим ? ))
Поскольку мы обсуждаем футбол, то это относится к футболу. Разумеется , если СКА и ЦСКА финансируются хотя бы частично из бюджета ( ГАЗПРОМ и РОСНЕФТЬ), то безусловно все мною сказанное относится и к ним. В КХЛ есть (немного) полностью частных клубов. Условия для всех должны быть равными. Хочет Газпром инвестировать футбол , ради бога пусть перечисляют через РФС всем клубам ( кроме частных).
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил S010386A
   19 / 808
20 января в 22:03
ты что включаешь Иванушку .....? ограбление совершается открыто, и об этом не знаешь только ты
Спасибо ....что сказал...
Я почитаю информацию об этом....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Ваня лучший
   163 / 808
20 января в 21:56
Честно говоря меня твои проценты не огорчили, т.к. ты просто невнимателен при прочтении моих комментариев по поводу моего клуба. Во-вторых моя линия такова, что я уважал и уважаю ленинградский футбол и не уважаю футбол газпромовский. По следующей причине. Я с детства ( примерно с 12 лет, а наше время раньше было невозможно) серьезно занимался спортом ( футбол и хоккей - это было в порядке вещей). И мне мои тренеры на всю жизнь привили понятие честной спортивной борьбы, в том смысле, что в любом соревновании для всех должны быть созданы равные условия. Когда мы играли с более старшими по возрасту то для выравнивания сил и честной спортивной борьбы у нас было больше игроков ( например 10 против 8).. Чтобы было понятней, такой пример. В боксе, борьбе, штанге введены весовые категории и никогда тяжеловес не станет соревноваться с легковесом. с тех пор как в футбол пришли огромные деньги , такая ситуация стала в порядке вещей. Зенит состязается с командами. имеющими бюджет в 10-15 раз меньше. Речь идет о клубах с госфинансированием ( Зенит, Локо, Самара, Ростов, Динамо и т.д.) Выносим за скобки частные клубы, Спартак, ЦСКА и Краснодар. Т.е. Газпром заведомо ставит Зенит в неравные условия с другими клубами. Если бы Миллер купил Зенит, то это было бы здорово и справедливо. А так получается Зенит получил в пользование прекрасный стадион бесплатно. А ЦСКА влез по уши в долги со стадионом. Где справедливость? Я за честную спортивную борьбу, а не за состязание денежных мешков, наполненных казенными деньгами. Это основная причина моей глубокой неприязни к Зениту, я говорю об этом честно и откровенно.
По поводу денежных мешков -это верно ! Ну тогда может обратимся к хоккейным СКА И ЦСКА ? Будем теперь ратовать за честную спортивную борьбу или промолчим ? ))
S010386A
S010386A ответил Jeck Denielse
   536 / 808
20 января в 21:53
Если ты ,случайно или нет, стал свидетелем ограбления некими "спонсорами" газовой казны , почему говоришь об этом мне, а не обратишься к тем кому это надо знать по долгу службы ??.))... Если же ты просто....поговорить о "честности" или "нечестности" капитала...о политике...экономике... - это не ко мне...не моя тема....да и не этого сайта ...наверно...)) Удачи !!!!!
ты что включаешь Иванушку .....? ограбление совершается открыто, и об этом не знаешь только ты
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   163 / 808
20 января в 21:51
И ещё разок голубых мордой в унитаз ! Молодчик ! ))))))))))))
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
20 января в 21:47
Даже не в ростове играл, а куда замахнулся. Таких не надо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил S010386A
   19 / 808
20 января в 21:47
Сосед купил... Слово "купил" здесь ключевое.И за него можно только порадоваться,если покупка на свои честные кровные, ну как, например, за ФК Краснодар Галицкого. А вот если сосед ограбил бы, а потом купил, то его стоит ненавидеть, ну как, например, спонсоры некоего клуба ограбили газовую казну всего российского народа....Я лишь об этом...
Если ты ,случайно или нет, стал свидетелем ограбления некими "спонсорами" газовой казны , почему говоришь об этом мне, а не обратишься к тем кому это надо знать по долгу службы ??.))...

Если же ты просто....поговорить о "честности" или "нечестности" капитала...о политике...экономике... - это не ко мне...не моя тема....да и не этого сайта ...наверно...))

Удачи !!!!!
S010386A
S010386A ответил Jeck Denielse
   536 / 808
20 января в 21:39
У меня сосед тоже на днях купил "Audi" Q6...... И это не повод мне его ненавидеть....))) ....я лишь об этом...
Сосед купил... Слово "купил" здесь ключевое.И за него можно только порадоваться,если покупка на свои честные кровные, ну как, например, за ФК Краснодар Галицкого. А вот если сосед ограбил бы, а потом купил, то его стоит ненавидеть, ну как, например, спонсоры некоего клуба ограбили газовую казну всего российского народа....Я лишь об этом...
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Ваня лучший
   246 / 808
20 января в 21:22
Честно говоря меня твои проценты не огорчили, т.к. ты просто невнимателен при прочтении моих комментариев по поводу моего клуба. Во-вторых моя линия такова, что я уважал и уважаю ленинградский футбол и не уважаю футбол газпромовский. По следующей причине. Я с детства ( примерно с 12 лет, а наше время раньше было невозможно) серьезно занимался спортом ( футбол и хоккей - это было в порядке вещей). И мне мои тренеры на всю жизнь привили понятие честной спортивной борьбы, в том смысле, что в любом соревновании для всех должны быть созданы равные условия. Когда мы играли с более старшими по возрасту то для выравнивания сил и честной спортивной борьбы у нас было больше игроков ( например 10 против 8).. Чтобы было понятней, такой пример. В боксе, борьбе, штанге введены весовые категории и никогда тяжеловес не станет соревноваться с легковесом. с тех пор как в футбол пришли огромные деньги , такая ситуация стала в порядке вещей. Зенит состязается с командами. имеющими бюджет в 10-15 раз меньше. Речь идет о клубах с госфинансированием ( Зенит, Локо, Самара, Ростов, Динамо и т.д.) Выносим за скобки частные клубы, Спартак, ЦСКА и Краснодар. Т.е. Газпром заведомо ставит Зенит в неравные условия с другими клубами. Если бы Миллер купил Зенит, то это было бы здорово и справедливо. А так получается Зенит получил в пользование прекрасный стадион бесплатно. А ЦСКА влез по уши в долги со стадионом. Где справедливость? Я за честную спортивную борьбу, а не за состязание денежных мешков, наполненных казенными деньгами. Это основная причина моей глубокой неприязни к Зениту, я говорю об этом честно и откровенно.
Бесполезная трата времени.


У них кто против газпроекта- тот спартач, и никак иначе)))))))

Тот же Многоликий Ли и иже с ними не назовут и половину состава проекта, не глядя в википедию)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   19 / 808
20 января в 20:45
Честно говоря меня твои проценты не огорчили, т.к. ты просто невнимателен при прочтении моих комментариев по поводу моего клуба. Во-вторых моя линия такова, что я уважал и уважаю ленинградский футбол и не уважаю футбол газпромовский. По следующей причине. Я с детства ( примерно с 12 лет, а наше время раньше было невозможно) серьезно занимался спортом ( футбол и хоккей - это было в порядке вещей). И мне мои тренеры на всю жизнь привили понятие честной спортивной борьбы, в том смысле, что в любом соревновании для всех должны быть созданы равные условия. Когда мы играли с более старшими по возрасту то для выравнивания сил и честной спортивной борьбы у нас было больше игроков ( например 10 против 8).. Чтобы было понятней, такой пример. В боксе, борьбе, штанге введены весовые категории и никогда тяжеловес не станет соревноваться с легковесом. с тех пор как в футбол пришли огромные деньги , такая ситуация стала в порядке вещей. Зенит состязается с командами. имеющими бюджет в 10-15 раз меньше. Речь идет о клубах с госфинансированием ( Зенит, Локо, Самара, Ростов, Динамо и т.д.) Выносим за скобки частные клубы, Спартак, ЦСКА и Краснодар. Т.е. Газпром заведомо ставит Зенит в неравные условия с другими клубами. Если бы Миллер купил Зенит, то это было бы здорово и справедливо. А так получается Зенит получил в пользование прекрасный стадион бесплатно. А ЦСКА влез по уши в долги со стадионом. Где справедливость? Я за честную спортивную борьбу, а не за состязание денежных мешков, наполненных казенными деньгами. Это основная причина моей глубокой неприязни к Зениту, я говорю об этом честно и откровенно.
У меня сосед тоже на днях купил "Audi" Q6......

И это не повод мне его ненавидеть....)))

....я лишь об этом...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   27 / 808
20 января в 20:28
Никто не хвалит работу селекционного отдела и трансферной службы...никто...ни свои ...ни чужие.... Поверь никто не в восторге от игры команды, не смотря на 1-е место.... Умные высказывания и критика всегда в почёте и цене... Но..... Согласись,странно если болельщик команды соперника - 2% комментов посвящает своему клубу а остальные 98% направляет на проявление ненависти к сопернику......\ Побольше юмора,позитива,весёлого троллинга..... Наверно поэтому я с уважением отношусь к ЦСКА и болельщикам клуба на данном ресурсе.......ко всем кроме тебя... Удачи !!!!!!
Честно говоря меня твои проценты не огорчили, т.к. ты просто невнимателен при прочтении моих комментариев по поводу моего клуба. Во-вторых моя линия такова, что я уважал и уважаю ленинградский футбол и не уважаю футбол газпромовский. По следующей причине. Я с детства ( примерно с 12 лет, а наше время раньше было невозможно) серьезно занимался спортом ( футбол и хоккей - это было в порядке вещей). И мне мои тренеры на всю жизнь привили понятие честной спортивной борьбы, в том смысле, что в любом соревновании для всех должны быть созданы равные условия. Когда мы играли с более старшими по возрасту то для выравнивания сил и честной спортивной борьбы у нас было больше игроков ( например 10 против 8).. Чтобы было понятней, такой пример. В боксе, борьбе, штанге введены весовые категории и никогда тяжеловес не станет соревноваться с легковесом. с тех пор как в футбол пришли огромные деньги , такая ситуация стала в порядке вещей. Зенит состязается с командами. имеющими бюджет в 10-15 раз меньше. Речь идет о клубах с госфинансированием ( Зенит, Локо, Самара, Ростов, Динамо и т.д.) Выносим за скобки частные клубы, Спартак, ЦСКА и Краснодар. Т.е. Газпром заведомо ставит Зенит в неравные условия с другими клубами. Если бы Миллер купил Зенит, то это было бы здорово и справедливо. А так получается Зенит получил в пользование прекрасный стадион бесплатно. А ЦСКА влез по уши в долги со стадионом. Где справедливость? Я за честную спортивную борьбу, а не за состязание денежных мешков, наполненных казенными деньгами. Это основная причина моей глубокой неприязни к Зениту, я говорю об этом честно и откровенно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   19 / 808
20 января в 20:09
Странно, что такой, с виду продвинутый, человек не видит разницу в степени публичности Зенита и, например, Ростова. Просто Зенит дает значительно больше повода для негатива в сравнении с другими клубами. Вот и все. Наконец, уважаемый, посмотри по толковому словарю расшифровку термина "гадость" ( так любимому тобой) и сопоставь с сущностью той информации по Зениту, которую я комментирую. Например, все про Кокорина это гадость, все про бездумное расходование Зенитом бюджетных средств - это негативная информация, все, что касается менеджмента Зенита - это непрофессионализм. Любая информация может быть классифицирована. Это истина и факт. Я, надеюсь не слишком сложно выразился ?
Никто не хвалит работу селекционного отдела и трансферной службы...никто...ни свои ...ни чужие....
Поверь никто не в восторге от игры команды, не смотря на 1-е место....
Умные высказывания и критика всегда в почёте и цене...
Но.....
Согласись,странно если болельщик команды соперника - 2% комментов посвящает своему клубу а остальные 98% направляет на проявление ненависти к сопернику......\
Побольше юмора,позитива,весёлого троллинга.....
Наверно поэтому я с уважением отношусь к ЦСКА и болельщикам клуба на данном ресурсе.......ко всем кроме тебя...

Удачи !!!!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил korn3512
   27 / 808
20 января в 19:04
NoKerzhNoParty ответ пользователю Ваня лучший (раскрыть) Сегодня 17:25 Очередная желчь в твоем исполнении Тебе бы за пупсиков болеть, а то только клуб свой позоришь Скрыть Чем он позорит?! Тем что у него есть своё мнение и он не лижется с вами?!
Для них это уму непостижимо. Если ты не фанат Газпрома, то ты......... Футбол у них на 10-м месте.
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
20 января в 18:18
Ну и зря! Играть за киевское Динамо разве это почетно? Да ничего подобного! Болельщики этого клуба просто нелюди...Не все, конечно, но многие.
korn3512
korn3512
   37 / 808
20 января в 17:55
    korn3512
    korn3512
       37 / 808
    20 января в 17:52
    NoKerzhNoParty
    ответ пользователю Ваня лучший (раскрыть)
    Сегодня 17:25
    Очередная желчь в твоем исполнении
    Тебе бы за пупсиков болеть, а то только клуб свой позоришь
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    Чем он позорит?! Тем что у него есть своё мнение и он не лижется с вами?!
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Ваня лучший
       333 / 808
    20 января в 17:25
    Странно, что такой, с виду продвинутый, человек не видит разницу в степени публичности Зенита и, например, Ростова. Просто Зенит дает значительно больше повода для негатива в сравнении с другими клубами. Вот и все. Наконец, уважаемый, посмотри по толковому словарю расшифровку термина "гадость" ( так любимому тобой) и сопоставь с сущностью той информации по Зениту, которую я комментирую. Например, все про Кокорина это гадость, все про бездумное расходование Зенитом бюджетных средств - это негативная информация, все, что касается менеджмента Зенита - это непрофессионализм. Любая информация может быть классифицирована. Это истина и факт. Я, надеюсь не слишком сложно выразился ?
      Shpundya .
      Shpundya . ответил Риелтор с берегов Невы
      20 января в 17:04
      Как же умно сказал, по делу, изумительно смешно, а как злободневно. Не трать здесь время, в шоу к петросяну, там все так шутят искромётно.
      "Ну не меняться же мне из-за каждого идиота!
      "
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Jeck Denielse
         27 / 808
      20 января в 16:55
      Здесь правды не бывает "горькой" или "негорькой"....бывает пишешь гадости про Зенит или не пишешь гадости про Зенит....ибо свершившиеся трансферные неудачи или несостоявшиеся трансферные обломы - были,есть и будут у всех клубов - но писать будут лишь про один.... А басня про "Моську и Слона" актуальна и через 200 лет......))
      Странно, что такой, с виду продвинутый, человек не видит разницу в степени публичности Зенита и, например, Ростова. Просто Зенит дает значительно больше повода для негатива в сравнении с другими клубами. Вот и все. Наконец, уважаемый, посмотри по толковому словарю расшифровку термина "гадость" ( так любимому тобой) и сопоставь с сущностью той информации по Зениту, которую я комментирую. Например, все про Кокорина это гадость, все про бездумное расходование Зенитом бюджетных средств - это негативная информация, все, что касается менеджмента Зенита - это непрофессионализм. Любая информация может быть классифицирована. Это истина и факт. Я, надеюсь не слишком сложно выразился ?
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы ответил Shpundya .
         520 / 808
      20 января в 16:47
      Самый крутой трансфер - переход Кокорина и Мамаева в Бутырку, во-первых громкий переход, во-вторых бесплатно.
      Как же умно сказал, по делу, изумительно смешно, а как злободневно. Не трать здесь время, в шоу к петросяну, там все так шутят искромётно.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил Ваня лучший
         19 / 808
      20 января в 16:43
      А с каких это пор любая негативная информация о Зените, тем более. имеющая под собой почву, должна квалифицироваться как гадости ? Стремительный рост в Зените мастерства таких звезд как Рязанцев, Новосельцев, Оздоев, Нибиуллин, Мевля, Заболотный, Юсупов, Полоз - это тоже гадости? Самый огромный в РПЛ бюджет при местах 3,3,5 в последние 3 года - это тоже гадость. Устройство из клуба классического проходного двора для футболистов и тренеров - это тоже гадость... Правда бывает горькой, но гадостью никогда. А потом я комментирую новость в той редакции, которая дана на этом сайте и меня другие источники совершенно не интересуют, как и большинство на этом сайте.
      Здесь правды не бывает "горькой" или "негорькой"....бывает пишешь гадости про Зенит или не пишешь гадости про Зенит....ибо свершившиеся трансферные неудачи или несостоявшиеся трансферные обломы - были,есть и будут у всех клубов - но писать будут лишь про один....
      А басня про "Моську и Слона" актуальна и через 200 лет......))
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Т34
         27 / 808
      20 января в 16:39
      Это, Анатолий, явление новое, к которому мы не привыкли и не привыкнем и как его назвать или обозвать я не знаю. Чаще всего, это люди далекие от футбола, с ограниченным умом. Ведь все эти клоны, которых мы наблюдаем на ветках соккера, произведения нескольких человек, и то, что выливается на ветках, под никами этих клонов, это мысли этих людей, которые порой не могут связать несколько слов в одно вразумительное предложение, а если делают попытку это сделать, то получается что-то бессмысленное и с массой грамматических и стилистических ошибок. Некоторые из них находят другие способы скрыть свою умственную отсталость, к месту и не к месту начинают лепить фотомонтажи, карикатурные картинки, скандальные выдержки из желтой прессы и прочую лабуду, даже до забытых архивов. И когда вся эта пишущая и выливающая грязь масса встречается с нормальными адекватными комментариями, которые не сходятся с их мнением, ты сразу становишься чужим в их стане, хотя ты всю долгую жизнь болел за свой клуб, а этот, по сравнению с тобой пацан, не знающий, что такое совесть и честь, не разбирающийся в футболе, начинает тебя учить и тыкать пальцем. От этого, Анатолий, нам уже никуда не деться, жизнь меняется, нравы тоже. Причем все эти, я даже не могу найти определительное для них слово, сидят у компьютеров и знают, что они неуязвимы физически, а на моральную сторону им наплевать.
      Все в точку. просто хочется с кем либо поговорить о футболе. В старые времена мы собирались на стадионе у турнирной таблицы и говорили только о футболе. Кстати у меня старый друг. с которым мы уже больше 30 лет любим футбол и часто ходим вместе поклонник Спартака и ничего, никакой вражды между нами нет, нет оскорблений, грязи. Есть просто безобидные подколки и все. К сожалению веление времени не всегда позитивно.
      grazie100
      grazie100
         192 / 808
      20 января в 16:26
      Свиньи - свиньи и не больше .
      grazie100
      grazie100
         192 / 808
      20 января в 16:25
      Ваня лучший -друг киевских радикальных футбольных болельщиков и, а здесь таких любителей политики будут игнорироввть все нормальные челы.
      Shpundya .
      Shpundya .
      20 января в 16:25
      Самый крутой трансфер - переход Кокорина и Мамаева в Бутырку, во-первых громкий переход, во-вторых бесплатно.
      grazie100
      grazie100 ответил Ваня лучший
         192 / 808
      20 января в 16:21
      Ты патриот и это видно издалека, теперь даже коллеги из свинины тебя будут обходить стороный .Тебя очень хорошо поймуть люди из окружения Авакова. Видать у тебя давно проблемы не только с Зенитом или Спартаком , но и твоей кучерявой и пустой ..
      Великолепный камерунец
      Великолепный камерунец ответил Novograd
         31 / 808
      20 января в 16:19
      молоток понимающий нет в ка пии футбола
      Что ты вообще такое? Твои посты хоть какую то смысловую нагрузку несут? О чём ты пишешь вообще?
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