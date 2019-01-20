Кадар: «Не жалею, что не перешел в „Зенит“»

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кадар прошлым летом мог перейти в «Зенит», но трансфер сорвался. Футболист заявил, что не жалеет об этом.
У меня был отличный шанс продолжить карьеру в «Зените», но сделка не осуществилась. Я считаю, что это правильное развитие событий. Мой контракт действует до лета 2023 года, но «Динамо» меня отпустит, если появится хорошее предложение от европейского клуба.
В женском волейболе появилась команда Локомотив-Калининград, созданная с нуля, накупившая сильных игроков: Клегер, Воронкову, Кутюкову, Орлову, Дрча и т.д.
Я за них не болею и не собираюсь, хотя они и зовутся Локомотив)))
В женском волейболе появилась команда Локомотив-Калининград, созданная с нуля, накупившая сильных игроков: Клегер, Воронкову, Кутюкову, Орлову, Дрча и т.д.
Я за них не болею и не собираюсь, хотя они и зовутся Локомотив)))
Я почитаю информацию об этом....
Я почитаю информацию об этом....
Если же ты просто....поговорить о "честности" или "нечестности" капитала...о политике...экономике... - это не ко мне...не моя тема....да и не этого сайта ...наверно...))
Удачи !!!!!
Если же ты просто....поговорить о "честности" или "нечестности" капитала...о политике...экономике... - это не ко мне...не моя тема....да и не этого сайта ...наверно...))
Удачи !!!!!
У них кто против газпроекта- тот спартач, и никак иначе)))))))
Тот же Многоликий Ли и иже с ними не назовут и половину состава проекта, не глядя в википедию)))))
У них кто против газпроекта- тот спартач, и никак иначе)))))))
Тот же Многоликий Ли и иже с ними не назовут и половину состава проекта, не глядя в википедию)))))
И это не повод мне его ненавидеть....)))
....я лишь об этом...
И это не повод мне его ненавидеть....)))
....я лишь об этом...
Поверь никто не в восторге от игры команды, не смотря на 1-е место....
Умные высказывания и критика всегда в почёте и цене...
Но.....
Согласись,странно если болельщик команды соперника - 2% комментов посвящает своему клубу а остальные 98% направляет на проявление ненависти к сопернику......\
Побольше юмора,позитива,весёлого троллинга.....
Наверно поэтому я с уважением отношусь к ЦСКА и болельщикам клуба на данном ресурсе.......ко всем кроме тебя...
Удачи !!!!!!
Поверь никто не в восторге от игры команды, не смотря на 1-е место....
Умные высказывания и критика всегда в почёте и цене...
Но.....
Согласись,странно если болельщик команды соперника - 2% комментов посвящает своему клубу а остальные 98% направляет на проявление ненависти к сопернику......\
Побольше юмора,позитива,весёлого троллинга.....
Наверно поэтому я с уважением отношусь к ЦСКА и болельщикам клуба на данном ресурсе.......ко всем кроме тебя...
Удачи !!!!!!
ответ пользователю Ваня лучший (раскрыть)
Сегодня 17:25
Очередная желчь в твоем исполнении
Тебе бы за пупсиков болеть, а то только клуб свой позоришь
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Чем он позорит?! Тем что у него есть своё мнение и он не лижется с вами?!
ответ пользователю Ваня лучший (раскрыть)
Сегодня 17:25
Очередная желчь в твоем исполнении
Тебе бы за пупсиков болеть, а то только клуб свой позоришь
Скрыть
Чем он позорит?! Тем что у него есть своё мнение и он не лижется с вами?!
Тебе бы за пупсиков болеть, а то только клуб свой позоришь
Тебе бы за пупсиков болеть, а то только клуб свой позоришь
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А басня про "Моську и Слона" актуальна и через 200 лет......))
А басня про "Моську и Слона" актуальна и через 200 лет......))