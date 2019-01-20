Ван Дейк: «Клопп выделяется среди остальных тренеров»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о работе с Юргеном Клоппом.

Что он сказал мне насчет моей трансферной стоимости? Он сказал, что все хорошие вещи стоят дорого. Я помню нашу первую встречу, он тогда вселил в меня уверенность. В Клоппе есть что-то, что выделяет его среди остальных. Он очень искренний человек, но Юрген также может и жестко указать на ваши ошибки.