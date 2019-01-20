Мачин: «Я разочарован, ведь мы хорошо играли в первом тайме»

Наставник «Севильи» Пабло Мачин рассказал о поражении от «Реала».

«Реал» показал свой лучший футбол за последние несколько матчей. Мы это признаем. Я разочарован, ведь мы хорошо играли в первом тайме. Команда потратила много сил, но проиграла.