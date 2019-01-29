Абель Эрнандес: «Я каждый день работаю над собой»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о том, как проходит сбор команды в Кампоаморе.

Сейчас мы находимся на стадии тяжелой физической работы, но все прекрасно понимают, что все эти усилия, страдания нам необходимы. Без тяжелых сборов мы не сможем играть, эти нагрузки помогут нам обрести полную физическую готовность и достойно представлять клуб во второй части сезона.

Мое физическое состояние и голы, которые постоянно забиваю на тренировках? Чувствую, что постепенно возвращаюсь на свой прежний уровень. Нападающий живет голами, они помогают уверовать в свои силы и обрести прежние кондиции. Но самое главное – отличаться в официальных матчах, а не на сборах. Я каждый день работаю над собой, чтобы забить как можно больше голов во второй части чемпионата, помочь команде продвинуться вперед.