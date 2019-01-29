Коне: «Каборе сказал много хорошего о чемпионате России и „Арсенале“»

Защитник сборной Буркина-Фасо Бакари Коне рассказал о своём переходе в тульский «Арсенал».

Вариант с «Арсеналом» мне предложил мой агент Чагляр Мекер. Он рассказал, что в Туле очень серьёзный и интересный проект. Я собрал информацию по команде, почитал прессу и посмотрел несколько видеонарезок матчей. Затем, когда я разорвал контракт с «Анкарагюджю», мы встретились со спортивным директором Андреем Рудаковым. После этой встречи понял, что этот переход будет полезен как для меня, так и для клуба. Отдельно хочу сказать спасибо своему агенту Чагляру Мекеру, который открыл для меня «Арсенал» и приложил все усилия для подписания этого контракта.

Шарль Каборе – мой лучший друг. Мы с ним общаемся практически каждый день, и он очень много положительных слов сказал о чемпионате России и «Арсенале» в частности. Отметил, что «Арсенал» – серьёзный клуб с большими амбициями, с которым всегда тяжело играть. Уверен, что Шарлю и его «Краснодару» придётся очень сложно, когда мы сыграем с ними весной, спуску я ему точно не дам.

Безусловно, переход в «Арсенал» – это шаг вперёд для меня. Но теперь всё зависит только от меня, нужно работать и приносить пользу своей команде. Да, будет холодно, но если здесь играет Шарль, то и у меня проблем не возникнет.