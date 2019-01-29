Селюк: «Ракицкий точно сильнее Мевли или Новосельцева»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансферной политике «Зенита».

Большинство трансферов, которые «Зенит» осуществил полтора года назад, по моему мнению, оказались неудачными. Теперь клубу надо разгребать это болото. Надеюсь, они последуют примеру «Спартака» и проведут масштабную чистку состава. Хорошо, что им удалось продать Паредеса за солидные деньги. Питерцы брали готового игрока под конкретные задачи, и ни одна из них не была выполнена. «Зенит» не выиграл ни одного трофея и даже не участвовал в Лиге чемпионов. Этот трансфер точно нельзя назвать удачным.

Ракицкий — качественный футболист, и он точно сильнее того же Мевли или Новосельцева. В свое время им интересовались многие топ-клубы, но «Шахтер» не отпускал. Главный минус заключается в том, что он уже весьма возрастной игрок. Также важно понимать, что уровень чемпионата Украины в последнее время резко упал. Непонятно, удалось ли при этом Ярославу сохранить свой класс. И нельзя не вспомнить про непростые отношения России и Украины. Российские игроки, например, на Украину не едут, а украинцы готовы на такие переходы. Это заставляет задуматься.