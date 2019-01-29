Попов: «Думаю, не буду праздновать, если забью „Спартаку“»

Новичок «Ростова» Ивелин Попов после контрольного матча с «Зенитом» на сборе в Катаре (0:5) рассказал, что встретил в Дохе нескольких бывших одноклубников по «Спартаку».

Здесь очень мало времени, все команды тренируются по два раза в день. Но нескольких человек увидел. Скучаю ли по бывшим партнёрам? У меня уже новая команда. А с ними мы навсегда останемся хорошими коллегами. Сейчас же – новая жизнь, новый путь. В матче со «Спартаком» не будет никакой принципиальности. Я очень хорошо провёл время в «Спартаке», никаких обид, это жизнь. Если забью, праздновать, думаю, не буду.