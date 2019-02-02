Павар: «„Бавария“ - лучший клуб мира»

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар, который перейдет в «Баварию» летом, поделился мнением о мюнхенском клубе.

Был ключевой момент, когда мы с игроками «Штутгарта» на «Альянц Арене» устраивали для «Баварии» чемпионский коридор. Их игроки сидели рядом со мной, я ощутил эту атмосферу и подумал: «Однажды я хочу здесь поиграть».

Деньги не были причиной моего решения. Я люблю Германию, люблю местный менталитет, люблю Бундеслигу. Я хотел остаться здесь. И когда поступило предложение от «Баварии», я ни секунды не сомневался.

«Бавария» для меня - лучший клуб мира. Хочу продолжить историю этого клуба, выиграть множество титулов. «Бавария» точно способна выиграть Лигу чемпионов.