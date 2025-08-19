ЦСКА подтвердил трансфер Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что «армейцы» получили деньги от турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» за переход полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
Сделку можно считать закрытой.
Вот что рассказал Брейдо:
Деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева поступили на счет нашего клуба, как было зафиксировано в договоре. В свою очередь с нашей стороны незамедлительно был отправлен трансферный сертификат, и теперь сделку можно считать полноценно закрытой.
Как сообщает портал Transfermarkt, ЦСКА получит за Файзуллаева 7,5 млн евро.