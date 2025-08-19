ЦСКА подтвердил трансфер Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»

Директор по коммуникациям ЦСКА сообщил, что «армейцы» получили деньги от турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» за переход полузащитника .

Сделку можно считать закрытой.

Вот что рассказал Брейдо:

Деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева поступили на счет нашего клуба, как было зафиксировано в договоре. В свою очередь с нашей стороны незамедлительно был отправлен трансферный сертификат, и теперь сделку можно считать полноценно закрытой.