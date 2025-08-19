 
ЦСКА подтвердил трансфер Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»

вчера, 19:40

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что «армейцы» получили деньги от турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» за переход полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

Сделку можно считать закрытой.

Вот что рассказал Брейдо:

Деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева поступили на счет нашего клуба, как было зафиксировано в договоре. В свою очередь с нашей стороны незамедлительно был отправлен трансферный сертификат, и теперь сделку можно считать полноценно закрытой.

Как сообщает портал Transfermarkt, ЦСКА получит за Файзуллаева 7,5 млн евро.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ juchok (раскрыть)
сегодня в 00:08, ред.
Абоса купили за 0,5 продали за 7,5. В 15 раз дороже. А на Малкома, которого полтора года лечили сначала, а потом дали контракт 6 мл, потратили гораздо больше 60. Считать надо ка следует. А сколько трансферов за последние годы Газпром просадил. Ренан, Альберто, Ду Кейрос, Артур, Потратили уйму госденег, и все впустую, на ветер. А Изидор из Локо, о котором главный фраер-гопник Шурик Медведев раструбил как о сенсации , пришел за 8, а ушел за 2. Так что сущность и Зенита и Газпрома одна. Сидеть на шее у госбюджета. И радоваться.... Пока.....
juchok
juchok ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:39
Малкома купили за 40, а продали за 60, а теперь мне покажи такой трансфер от коней?
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:04
Хорошая сделка, молодцы.
Брулин
Брулин
вчера в 21:03
Ну и прекрасно! Оплата за Аббосбека как раз покроет 4 трансфера на вход
Red blu
Red blu
вчера в 20:57
Отлично. Ждём ещё одного нападающего.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:33
Новость явно запоздалая.
Удачи Аббосбеку в Турции.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:01
Добрый вечер. Пока занимаемся этим вопросом.
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:53
И у меня также.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:48
Пример для Зенита и Спартака. Купили за 0,5 млн, продали за 7.5 млн, те в 15 раз дороже. А Газпрому так слабо? Или у них наоборот? Купили за 20 а продали за 4. Или вообще продать не могут как Вендела. Неликвид
1 984
1 984
вчера в 19:47
Админы, не отмалчивайтесь, пожалуйста. Линии во всех матчах сильно порезаны. Это ошибка или теперь так будет всегда?
