Влашич: «ЦСКА прибавляет с каждым матчем»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итоги товарищеского матча с «Оддом» (3:0), который состоялся в рамках сборов команды в Испании.

С каждым матчем мы действуем быстрее, выглядим сильнее, оказывая давление на наших соперников. Мы прибавили в мощности, да и вообще во всех компонентах: интенсивности, агрессивности, скорости.

Самочувствие у меня отличное. Завершается второй сбор, и к этому моменту я постепенно набрал неплохую форму. Сейчас уже чувствую необходимую силу, скорость и мощь, которых мне, возможно, не хватало в первых контрольных матчах из-за высоких нагрузок. Тогда я постоянно играл с чувством переутомления. Сейчас же появилась свежесть, я набрал нужные кондиции, вернулось моё взрывное ускорение. Надеюсь, что после третьего сбора буду в идеальной готовности.