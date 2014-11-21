Эберт: «Чувствую себя отлично»

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21 ноября 2014, 15:59

— Чувствую себя отлично, готов практически на сто процентов. В матче против «Кубани» я провел на поле все девяносто минут, впервые за семь месяцев отыграл полный матч. У меня получились передачи, которые помогли нам сотворить голы. Прилагаю все усилия, интенсивно работаю на тренировках, чтобы порадовать болельщиков и хорошими передачами, и забитыми мячами.

О том, как Эберт провел время, когда случился перерыв на матчи сборных

— У команды было три выходных. На этот раз отправился домой, чтобы встретиться со своим физиотерапевтом. Мы хорошо поработали; мои проблемы с коленом, надеюсь, позади. Рад был по случаю посетить семью, родителей, с удовольствием воспользовался этой возможностью.

О том, что «Зенит» ушел далеко вперед в турнирной таблице

— Что значит — ушел вперед? «Зениту» нужно провести до конца сезона столько же матчей, сколько и нам, а сезон еще длинный. Приехал в «Спартак» год назад, чтобы выиграть титул, чтобы играть в Лиге чемпионов. Думаю, мы разочаруем всех и в первую очередь наших болельщиков, если не будем выигрывать и прибавлять от матча к матчу. Сейчас перед нами стоит задача набирать очки в каждой игре, и начнем выполнять эту задачу уже в это воскресенье в матче с командой из Саранска. Конечно, мы хотим быть на первом месте. «Спартак», как самый большой и популярный российский клуб, должен решать самые высокие задачи.