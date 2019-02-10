Игуаин: «Сарри знает, как меня использовать лучше всего»

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин признался, что многого ждет от сотрудничества с Маурицио Сарри, под руководством которого он ранее играл в «Наполи».

Я хорошо знаю Сарри, и он меня хорошо знает. Надеюсь, что вернусь на тот уровень, который показывал в «Наполи». Сарри мне поможет в этом, он понимает, как добиться от меня максимальной пользы.

Не думаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать. Я всегда делаю всё возможное и стараюсь улучшить все аспекты игры. Да, в «Милане» у меня было несколько тяжелых месяцев, но я не чувствую падения своего уровня игры. После непростого полугодия я надеюсь вернуть свою лучшую форму под руководством Сарри.