Сунесс: «Уже четвертый тур идет бой между „Челси“ и „Манчестер Юнайтед“»

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс считает, что за четвертое место в таблице АПЛ, которое гарантирует попадание в ЛЧ, будут бороться «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Уже четвертый тур идет бой между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Синие» будут оглядываться через плечо, потому что МЮ сейчас опасен, команда находится на подъеме.
«Челси» сейчас способен выигрывать больше матчей благодаря Игуаину. Но нам придется подождать и посмотреть, сможет ли он вывести «Челси» на четвертое место.
Личное и командное, турнирное и традиционное...
Думаю, что МС вернут должок в полной мере и без надрыва...
Боевитое соперничество на поле даст нам повод для удовольствия у экрана..:))
Личное и командное, турнирное и традиционное...
Думаю, что МС вернут должок в полной мере и без надрыва...
Боевитое соперничество на поле даст нам повод для удовольствия у экрана..:))