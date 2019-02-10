Сунесс: «Уже четвертый тур идет бой между „Челси“ и „Манчестер Юнайтед“»

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс считает, что за четвертое место в таблице АПЛ , которое гарантирует попадание в ЛЧ , будут бороться «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Уже четвертый тур идет бой между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Синие» будут оглядываться через плечо, потому что МЮ сейчас опасен, команда находится на подъеме.

«Челси» сейчас способен выигрывать больше матчей благодаря Игуаину. Но нам придется подождать и посмотреть, сможет ли он вывести «Челси» на четвертое место.