Лофтус-Чик: «Канте больше всех штрафуют в „Челси“. Он вечно опаздывает»

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Футболисты «Челси» Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик рассказали, что полузащитник «синих» Нголо Канте получает больше всего штрафов в клубе, поскольку частенько опаздывает.

27-летний француз отличается железной дисциплиной на поле, однако за его пределами, видимо, имеет небольшие грехи.

«Кого больше всего штрафуют? Нголо! Не то чтобы он супермедленный, но обычно ты приходишь на тренировку чуть заранее, а он или опаздывает на пару минут или приходит вовремя. Он заходит, улыбается, а все говорят: „Ладно, на этот раз мы тебя прощаем“» — сказал Лофтус-Чик.

«Да, это Нголо. Вы, наверное, этого не ожидали, но он всегда опаздывает. Всегда!» — добавил Хадсон-Одои.

Напомним, что Канте в ноябре продлил контракт с «Челси».