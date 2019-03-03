Лофтус-Чик: «Канте больше всех штрафуют в „Челси“. Он вечно опаздывает»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:30 сегодня  Уфа -:-  Динамо М 2.75 2.85 2.95
14:00 сегодня  Енисей -:-  Ростов 4 2.85 2.2
19:00 сегодня  Спартак М -:-  Краснодар 2.6 3.25 2.75
Россия. ФНЛ 2018/2019, 25 тур 1 X 2
08:00 сегодня  СКА-Хабаровск -:-  Чертаново - - -
13:00 сегодня  Ротор -:-  Спартак-2 - - -
13:00 сегодня  Сибирь -:-  Тюмень - - -
14:00 сегодня  Нижний Новгород -:-  Сочи - - -
15:00 сегодня  Химки -:-  Факел - - -
15:00 сегодня  Мордовия -:-  Тамбов - - -
15:30 сегодня  Краснодар-2 -:-  Луч - - -
16:00 сегодня  Зенит-2 -:-  Шинник - - -
17:00 сегодня  Армавир -:-  Томь - - -
17:00 сегодня  Балтика -:-  Авангард Кур - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 29 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Уотфорд -:-  Лестер Сити 2.45 3.3 2.9
17:05 сегодня  Фулхэм -:-  Челси 6.4 4.35 1.5
19:15 сегодня  Эвертон -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Сельта 1.75 3.8 4.5
18:15 сегодня  Бетис -:-  Хетафе - - -
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Атлетико М 3.75 3.25 2.1
22:45 сегодня  Валенсия -:-  Атлетик Б 2 3.2 4.2
Италия. Серия А 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Торино -:-  Кьево 1.45 4.3 7.7
17:00 сегодня  СПАЛ -:-  Сампдория 2.75 3.2 2.65
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Фрозиноне 1.65 3.6 5.8
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Болонья 2.75 2.95 2.85
20:00 сегодня  Аталанта -:-  Фиорентина 1.9 3.6 4
22:30 сегодня  Наполи -:-  Ювентус 2.4 3.2 3.1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Ганновер-96 1.7 3.9 4.8
20:00 сегодня  Вольфсбург -:-  Вердер 2.15 3.45 3.35
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ницца -:-  Страсбур 2.4 2.9 3.4
17:00 сегодня  Лилль -:-  Дижон 1.5 4.2 6.6
17:00 сегодня  Генгам -:-  Нант 2.75 3.05 2.75
19:00 сегодня  Лион -:-  Тулуза 1.28 5.7 10
23:00 сегодня  Марсель -:-  Сент-Этьен 1.8 3.7 4.35
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Олимпик Дн -:-  Арсенал К 2 3.3 3.6
15:00 сегодня  Заря -:-  Ворскла 2.1 3.1 3.55
18:00 сегодня  Карпаты -:-  Львов 2.25 3.25 3.1
18:00 сегодня  Александрия -:-  Мариуполь 1.85 3.1 4.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.9 3.3 2.35
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1.7 3.8 4.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК 2.9 3.35 2.35
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 2.75 3.25 2.5
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл -:- Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц 3.2 3.3 2.15
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 2.8 3 2.4
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 6.2 4 1.45
Албания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 43’ Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:0 Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 2.3 2.9 3.5
01:20 40’ Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 0:1 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 3.15 2.95 2.45
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1.5 3.8 6.6
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато -:- Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 2.4 3.1 3
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2.1 3.05 3.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго -:- Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ширак (Гюмри)Ширак -:- Логотип футбольный клуб Лори (Ванадзор)Лори 2.35 3.25 2.7
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арцах (Ереван)Арцах -:- Логотип футбольный клуб Бананц (Ереван)Бананц - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ГентГент 3.4 3.9 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 5.6 4.1 1.57
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.57 3.8 6.2
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юнион Сент-Жиллуаз (Брюссель)Юнион Сент-Жиллуаз -:- Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РуселареРуселаре -:- Логотип футбольный клуб ВестерлоВестерло 2.15 3.15 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли -:- Логотип футбольный клуб Беерсхот-ВилрийкБеерсхот-Вилрийк - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб МехеленМехелен 5.4 3.85 1.57
Болгария. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 4.5 3.5 1.75
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.12 8.5 14
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 4.3 3.6 1.75
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 1:0 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М -:- Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.1 3.2 3.55
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.4 3.25 2.9
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 3.75 3.4 1.95
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 2.35 3.3 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 3.1 3.3 2.2
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа -:- Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 2.05 3.1 4.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.55 3.6 7.7
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.25 2.85 3.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 4.3 3.3 1.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 1.18 6.5 15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 2.35 3.4 2.9
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш -:- Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ -:- Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Р (Раанана)Хапоэль Р -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 2.35 3.4 2.8
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.25 3.1 3.25
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Минерва Пунджаб (Чандигарх)Минерва Пунджаб -:- Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам -:- Логотип футбольный клуб НЕРОКА (Импхал)НЕРОКА - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1.9 3.1 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.45 3 2.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.68 3.35 5.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 3.05 2.85 2.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.55 3.5 6.7
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.05 2.9 4.05
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.05 3.1 3.7
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.05 2.85 4.15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция - - -
Китай. Суперлига 2019, 1 тур 1 X 2
10:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз -:- Логотип футбольный клуб Далянь ИфанДалянь Ифан - - -
14:35 сегодня Логотип футбольный клуб Цзянсу СунинЦзянсу Сунин -:- Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
01:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 0:1 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
01:30 34’ Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 0:2 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Колумбия. Примера А 2019, 10 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
03:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад -:- Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе -:- Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
04:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса -:- Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Литва. Лига A 2019, 1 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Судува (Мариямполе)Судува -:- Логотип футбольный клуб ТракайТракай - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Жальгирис (Вильнюс)Жальгирис -:- Логотип футбольный клуб ПалангаПаланга - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шабаб Риф Хосейма (Аль-Хосейма)Шабаб Риф Хосейма -:- Логотип футбольный клуб Иттихад Тан (Танжер)Иттихад Тан - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат -:- Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальмарКальмар -:- Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
02:00 2’ Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 0:0 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ -:- Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон -:- Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара -:- Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.65 4 4.9
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 1.85 3.8 4
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.22 6.6 12
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.18 7 14
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 57’ Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 0:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ -:- Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо -:- Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вигры (Сувалки)Вигры -:- Логотип футбольный клуб КатовицаКатовица - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 3.25 3.3 2.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 1.7 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 2.15 3.3 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 3.8 3.75 1.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.35 5 9
Португалия. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб КовильяКовилья -:- Логотип футбольный клуб Бенфика-2 (Лиссабон)Бенфика-2 2.8 3.1 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порту-2Порту-2 -:- Логотип футбольный клуб Фамаликао (Вила Нова де Фамаликао)Фамаликао 2.4 3.1 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб Академико ВизеуАкадемико Визеу 1.72 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кова-да-ПиедадиКова-да-Пиедади -:- Логотип футбольный клуб Фаренсе (Фару)Фаренсе 2 3.2 3.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Варзим (Повуа-де-Варзин)Варзим -:- Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 3.1 3.1 2.2
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Краснодар (мол)Краснодар (мол) 2.1 3.6 3
Россия. Премьер-Лига Крыма 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Инкомспорт (Ялта)Инкомспорт -:- Логотип футбольный клуб Крымтеплица (Молодежное)Крымтеплица - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 1.85 3.1 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Петролул (Плоешти)Петролул -:- Логотип футбольный клуб Металоглобус (Бухарест)Металоглобус - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Словакия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр 1.3 5.8 7.2
Словения. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб КршкоКршко 1.8 3.45 3.8
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
00:30 65’ Логотип футбольный клуб ДалласДаллас 1:1 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
00:30 65’ Логотип футбольный клуб Коламбус КрюКоламбус Крю 1:1 Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс -:- Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс -:- Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон -:- Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл -:- Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Хосе ЭртквейксСан-Хосе Эртквейкс -:- Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сиэтл СаундерсСиэтл Саундерс -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Умраниеспор (Стамбул)Умраниеспор -:- Логотип футбольный клуб КарабюкспорКарабюкспор 1.04 12 23
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Алтинорду (Измир)Алтинорду -:- Логотип футбольный клуб ХатайспорХатайспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолуспорБолуспор -:- Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор 1.9 3.3 3.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор -:- Логотип футбольный клуб Генчлербирлиги (Анкара)Генчлербирлиги - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2 3.1 4.1
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 4.3 3.55 1.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 3.9 3.5 1.9
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 3.9 3.5 1.85
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 1.65 3.6 5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 1.75 3.4 4.6
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 6.8 3.7 1.5
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнионЭсп (Сантьяго)УнионЭсп 1:0 Логотип футбольный клуб Палестино (Сантьяго)Палестино 1.27 4.4 21
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб УнивЧили (Сантьяго)УнивЧили -:- Логотип футбольный клуб Уачипато (Талькауано)Уачипато 1.9 3.6 3.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кокимбо УнидоКокимбо Унидо -:- Логотип футбольный клуб Эвертон ВдМ (Винья-дель-Мар)Эвертон ВдМ - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэрто МонттПуэрто Монтт 0:0 Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Луис (Кильота)Сан-Луис -:- Логотип футбольный клуб Ньюбленсе (Чильян)Ньюбленсе - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ТунТун 1.72 3.8 4.5
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет)Чиппа Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарокаБарока -:- Логотип футбольный клуб Полокване СитиПолокване Сити 2.65 2.75 2.85
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Лофтус-Чик: «Канте больше всех штрафуют в „Челси“. Он вечно опаздывает»

сегодня, 00:39

Футболисты «Челси» Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик рассказали, что полузащитник «синих» Нголо Канте получает больше всего штрафов в клубе, поскольку частенько опаздывает.

27-летний француз отличается железной дисциплиной на поле, однако за его пределами, видимо, имеет небольшие грехи.

«Кого больше всего штрафуют? Нголо! Не то чтобы он супермедленный, но обычно ты приходишь на тренировку чуть заранее, а он или опаздывает на пару минут или приходит вовремя. Он заходит, улыбается, а все говорят: „Ладно, на этот раз мы тебя прощаем“» — сказал Лофтус-Чик.

«Да, это Нголо. Вы, наверное, этого не ожидали, но он всегда опаздывает. Всегда!» — добавил Хадсон-Одои.

Напомним, что Канте в ноябре продлил контракт с «Челси».

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Игорь Солнцев
   497 / 872
сегодня в 01:10
Наглеть не нужно.
наглость - это точно не про Канте, скромнейший парень
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   212 / 872
сегодня в 01:03
Наглеть не нужно.
allemz
allemz
   107 / 872
сегодня в 00:48
Ему можно. Лучший в составе Челси.
Сантус
Сантус
   75 / 872
сегодня в 00:47
У него машина старенькая...нет денег купить новую.)Вот и опаздывает.А ещё он негр и щемить его расизм...фашисты-руки прочь от Канте!!!)
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